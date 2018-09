Wegen neuer iPhones: Broadcom erwartet starkes viertes Quartal

Neue iPhones und Datencenter kurbeln Broadcoms Geschäft an

Apple-Zulieferer Broadcom rechnet mit einem guten vierten Quartal, das deutlich mehr Einnahmen generiert als ursprünglich erwartet. Der Grund: Die 2018er iPhone-Generation und die wachsende Präsenz in Enterprise-Datencentern werden voraussichtlich ein stärkerer Umsatzmotor werden als angenommen. Allein im dritten Quartal dieses Jahres wuchs das Geschäft im Enterprise-Bereich um 70 Prozent.„Mehr als die Hälfte unseres Umsatzes profitiert vom gut laufenden Cloud- und Datencenter-Bereich“, so Broadcom-CEO Hock Tan. Hinzu komme ein „saisonaler Aufwärtstrend im Wireless-Sektor“. Damit bezieht sich Tan insbesondere auf die iPhone-Neuveröffentlichungen am 12. September, die das vierte Quartal wirtschaftlich ankurbeln werden. Die Rede ist von 25 Prozent mehr Umsatz mit Wireless-Komponenten in den Monaten Oktober bis Dezember. Im Jahresvergleich könnten die Wireless-Einnahmen – je nach Markt-Performance der neuen iPhone-Modelle – aber etwas niedriger ausfallen.Broadcom beliefert Apple unter anderem mit Bauteilen für das iPhone X. Dazu gehören ein Touchscreen-Controller, ein weiterer Controller für Wireless-Charging und noch einige Komponenten mehr. Marktexperten von J.P. Morgan zufolge verdient Broadcom an jedem verkauften iPhone etwa 10 US-Dollar.