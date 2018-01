Vivaldi für macOS: Vertikale Leseansicht, Markdown-Funktionen und erweiterte Suchmaschinen-Einstellungen

Vertikale Leseansicht

Einstellungen > Webseiten > Vertikale Schreibrichtung zulassen

Markdown für Notizen

Verschiebbare Web Panels

Erweiterte Suchmaschinen-Einstellungen

Einstellungen > Suche

Vivaldi erhält mit dem Update auf Version 1.14 einige Neuerungen, die die Bereiche Leseansicht, Notizen, Web Panels und Suchmaschine mit erweiterten Funktionen versorgen. Hinzu kommen einige Fehlerbehebungen speziell für den Mac.Zusätzlich zu der bereits seit längerem verfügbaren horizontalen Leseansicht, die Texte auf Internetseiten von überflüssigen Elementen bereinigt, bietet Vivaldi fortan auch eine vertikale Variante. Die neue Ansicht eignet sich vorrangig für asiatische Sprachen wie Chinesisch, Japanisch oder Koreanisch.Nutzer aktivieren das Feature über. Danach steht es ganz rechts in der URL-Leiste der jeweiligen Seite zur Verfügung.Eine der Absichten der Vivaldi-Entwickler ist es, die Browser-Nutzung weniger abhängig von Add-ons zu machen. Die integrierte Notizen-Funktion wurde dazu jetzt mit Formatieroptionen für Markdown-Texte versehen. So lassen sich etwa Überschriften, Fettungen oder Listen einfügen. Die Option eignet sich auch, um einfache HTML-Vorschauen zu erhalten.Nutzer können die Reihenfolge der in der Seitenleiste hinterlegten Web Panels seit dem aktuellen Update verändern. So lässt sich die Funktion besser an die persönlichen Bedürfnisse anpassen.Vivaldi enthält von Haus aus bereits diverse Suchmaschinen, darunter der Platzhirsch Google und die Datenschutz-orientierte Alternative DuckDuckGo. Die Reihenfolge der Suchmaschinen kann – wie bereits bei den Web Panels – von nun an per Drag-and-Drop geändert werden ().Die Aktualisierung liefert außerdem diverse Fehlerbehebungen. Unter anderem soll es nicht mehr vorkommen, dass der Browser automatisch mit einem maximierten Fenster startet. Vivaldi 1.14 ist auf der Herstellerseite verfügbar