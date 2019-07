Vintage Apple: Großes Archiv alter Apple-Magazine, Dokumente, Bücher, Anleitungen und mehr

komplett auf einem Macintosh erstellte



Auch unter den MacTechNews-Usern gibt es viele Sammler alter (Apple-) Hardware. Manche haben im Laufe der Jahre und Jahrzehnte sogar genug Geräte angesammelt, um damit ein kleines Museum betreiben zu können. Nicht selten hakt es aber an der begleitenden Dokumentation zu den Geräten.Unter vintageapple.org gibt es eine frei zugängliche Sammlung zahlreicher Dokumente rund um Apple. Dazu zählen nicht nur Apple-eigene Schriften, wie Bedienungsanleitungen, Service Guides und Kataloge aus den Achtzigern bis in die Zweitausender Jahre. Die Macher haben sich auch die Mühe gemacht, etliche US-Magazine mit Apple-Bezug zu Scannen und as PDF bereit zu stellen. Mit dabei sind unter anderem Sammlungen der Magazine Macworld (1984-2005), MacUser (1984-1997) und Byte (1975-1998).Sehr umfangreich ist auch die Auswahl klassischer Bücher zum Mac, abgelegt unter der Kategorie " Vintage Mac books ", angefangen mit dem Buch "Zen & The Art Of Macintosh", welches der Autor Michael Greenund 1986 veröffentlichte.Zu den neueren Kategorien auf Vintage Apple zählt neben den Apple / Mac Manuals der Bereich mit Büchern über Apple und Steve Jobs Selbst für diejenigen, die versuchen, ein älteres Apple-Gerät wieder zum Leben zu erwecken, könnte die Seite hilfreich sein. Denn im Mac Driver Museum könnte sich der benötigte Treiber finden.Die Magazine und Dokumente decken allerdings nur den englischsprachigen Raum ab. Vielleicht wäre ein Bereich "Foreign Languages" eine nette Erweiterung für das Archiv. Wer selbst noch gescannte Papiere hat, die nicht in dem Archiv zu finden sind, kann sich über ein Kontaktformular an die Betreiber wenden.Online-Archive mit historischen Apple-Materialien sind derzeit schwer angesagt. Erst kürzlich machte eine große Sammlung klassischer Apple Werbungen (Video und Print) von sich Reden, die ein Sammler auf seinem Google Drive bereit stellte. Das Archiv musste kurz darauf aber unter anderem wegen Überlastung (Überschreitung der zulässigen Downloads) von Netz genommen werden. Der Macher Sam Henri Gold bemüht sich derzeit, die Sammlung auf einer anderen Plattform neu aufzubauen, wie er kürzlich auf Twitter mitteilte.