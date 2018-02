Video: HomePod vs. Amazon Echo 2 im Vergleich. Wer kann mehr?

Pro HomePod

Für viele Nutzer stellt sich momentan die Frage, ob sie einen der verschiedenen Smart Speaker anschaffen sollen - und welches Produkt am besten geeignet ist. Ein Video will Entscheidungshilfe geben und vergleicht die zweite Generation des Amazon Echo mit dem HomePod.Auch wenn nicht jeder Test zu diesem eindeutigen Ergebnis kam, so gilt der HomePod dennoch als Smart Speaker mit besonders hoher Soundqualität. Wer also darauf Wert legt (und sich ohnehin im Apple-Ökosystem befindet), findet daher im HomePod das interessanteste Produkt. Apple legte besonderes Augenmerk darauf, mit dem HomePod klanglich zu überzeugen. Dazu trägt nicht nur das integrierte Lautsprecher-Arsenal, sondern auch die Aussteuerung sowie Analyse der Umgebung bei.Siri glänzt im Vergleich zu anderen Sprachassistenten nicht gerade mit besonderer Flexibilität und Leistungsfähigkeit. Wohlwissentlich bewirbt Apple den HomePod daher auch nicht als Siri-Lautsprecher, sondern als Lautsprechersystem, das sich auch via Siri steuern lässt. Der Vergleichstest kommt ebenfalls zum Ergebnis, wie stark Siri den HomePod schwächt - zumal die Siri-Steuerung auch noch auf Apples eigene Dienste beschränkt ist. Spotify und Co. lassen sich beispielsweise nicht per Stimmkommando bedienen.Der erwähnte klangliche Nachteil des Echo gegenüber Apples HomePod lässt sich ein Stück ausgleichen, denn Amazon verbaut einen herkömmlichen Klinkenstecker. Wer möchte, kann also auch andere Lautsprecher verwenden. Außerdem ist das Amazon-System deutlich kompakter, leichter - und wesentlich günstiger. Der maßgeblich bessere Sprachassistent Alexa vereint mit der Möglichkeit, alle namhaften Streaming-Dienste einzubinden, macht das gesamte System flexibler und vielseitiger. Amazon bietet Multiroom-Unterstützung, was Apple erst irgendwann mit AirPlay 2 nachreichen wird - ein weiterer Punkt für den Echo. Außerdem können Entwickler Apps, sogenannte "Skills" entwickeln und damit die Funktionalität des Smart Speakers noch erweitern.Apple schreibt sich Datenschutz auf die Fahnen - als Hersteller margenstarker Hardware ist Apple kaum darauf angewiesen, mit Kundendaten und Werbung Geld zu verdienen. Dies sieht bei Amazon naturgemäß anders aus - und es besteht daher sehr viel stärkerer Zweifel am Umgang mit Kundendaten. Wie erwähnt glänzt Amazon zudem nicht mit Soundqualität und integriert sich nicht so gut in ein reines Apple-Umfeld.In diesem Vergleichstest und den gewählten Disziplinen geht der HomePod unter und kann ausschließlich mit Sound und Einbindung ins Apple-Ökosystem glänzen. So ziemlich alle anderen Punkte gehen an Amazon - was angesichts des Preises (weniger als ein Drittel des HomePods) durchaus beachtlich ist.