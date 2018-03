Video: Duell der Sprachassistenten in HomePod, Amazon Echo und Google Home

Es zeigt sich immer mehr, warum der HomePod nicht als intelligenter Siri-Lautsprecher beworben wird. Auch ein neuer Vergleichstest dokumentiert, wie weit andere Sprachassistenten voraus sind - und dass es Apple weiterhin nicht schafft, Siri wesentlich mehr Nutzwert beizubringen als nur Timer zu stellen, Wecker zu aktivieren und simple Musiksteuerung zu bieten. Daher lautete das Fazit der meisten Tests bislang auch, es handle sich um gute Lautsprecher, deren eindeutige Schwäche aber die nicht überzeugende Siri-Erweiterung darstellt.Ein Vergleichstest konzentriert sich darauf, dem HomePod, einem Amazon Echo der zweiten Generation sowie einem Google Home verschiedene, alltägliche Aufgaben zu geben. Neben Sprachbefehlen rund um Musikwiedergabe, also der Kernfunktionalität eines Lautsprechersystems, ging es auch um Kalender, Zeit, Ort, Einkaufen und Nachrichten. Keines der Systeme kann alle Anfragen souverän bewältigen. Einmal bietet Google Home anstatt der Antwort ein Abo an und ist auch beim Nachschlagen in Wikipedia und anderen Anfragen überfordert, Alexa aus dem Amazon Echo erweist sich hingegen als sehr zuverlässige Assistentin. Siri steht vor dem Problem, dass beispielsweise kein Zugriff auf den Kalender möglich ist. Zwei Timer parallel funktionieren ebenso wenig wie Bestellungen per Stimm-Kommando.Auch bei einfachen Sprachbefehlen arbeiteten Echo und Home deutlich häufiger wie erwünscht, während Siri oft sehr grundlegende Verständnisschwierigkeiten mitbringt. Wer in erster Linie an einem digitalen Assistenten für das Wohnzimmer interessiert ist, findet im HomePod das schlechteste Produkt - zu einem Vielfachen des Preises. Der Vergleich zeigt, wie viel es für Apple noch zu tun gibt, bis Siri zu den Konkurrenten aufschließt. Sollte dies gelingen, wird der HomePod sicherlich nicht mehr nur ein Lautsprecher mit Siri sein, sondern auch in Apples Marketing ein intelligenter Assistent (mit sehr guter Soundqualität).