Versuch: "Self Repair" beim iPhone 12 mit wenig Ahnung (Video)

Self Repair: Akkutausch iPhone 12 mini

Fazit: Finger weg, wenn man wenig Erfahrung hat

Traut man sich zu, normale Reparaturen eines iPhones auch in der eigenen Garage durchzuführen, dann gibt es von Apple seit einigen Tagen das entsprechende "Self Repair"-Programm. Geld spart man im Vergleich zu Instandsetzungen von offizieller Seite zwar nicht, vor allem wenn es zusätzlich noch der Miete bzw. des Kaufs von Spezialwerkzeugen bedarf, generell lassen sich aber viele Komponenten fortan selbst austauschen. In einem YouTube-Video macht MacRumors jetzt den Versuch und bestellte sich Apples komplette Werkstatteinrichtung. Dies beinhaltet auch die beiden Reparaturkoffer mit einem Gewicht von rund 35 Kilo, die man für 49 Dollar mieten kann. Wer übrigens versäumt, das Equipment zurückzuschicken, wird von Apple mit 1300 Dollar zur Kasse gebeten.Im konkreten Fall sollte es darum gehen, den Akku eines iPhone 12 mini zu tauschen. Normalerweise kostet dies im Store 69 Dollar, wohingegen Apple für ein "Battery Bundle" 70,99 Dollar veranschlagt – und weitere 49 Dollar für die beschriebenen Koffer. Nach Rücksendung der alten Bauteile gibt es eine Gutschrift von 24,15 Dollar, effektiv landet man also bei knapp 96 Dollar. Nicht immer ist es erforderlich, zur Komplettbestellung zu greifen, die kostenlos verfügbaren Reparaturanleitungen schildern allerdings generell das Vorgehen mit professionellen Werkzeugen aus Apples Hand.Im Video versucht sich eine Person, die nach eigener Aussage nicht sonderlich viel Ahnung von der Materie hat – und auch nicht gut darin ist, Anleitungen zu lesen. Das Ergebnis fiel ernüchternd aus, denn ohne Erfahrung tauchten derart viele Komplikationen auf, dass man nicht nur viel Zeit, sondern eben auch Geld verschwendet. In den meisten Fällen ist es daher eindeutig keine gute Idee, zum "Self Repair"-Programm zu greifen, zählt man sich selbst nicht zum Kreis der fähigen oder gar semi-professionellen Bastler. Es mag sich zwar um eine spannende Erfahrung halten, einmal genau wie offizielle Techniker mit professioneller Ausstattung zu arbeiten – der Gang zu einem autorisierten Anbieter bleibt aber der günstigere und sinnvollere Schritt.