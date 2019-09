Twitch für Apple TV: Beta-Version ab sofort verfügbar

Spiele-Streaming und mehr

Beta-Installation via TestFlight

Twitch ist bald im regulären Store des Apple TV erhältlich. Nutzer können den Service zum Livestreaming von Videospielen und anderen Inhalten jedoch schon jetzt auf Apples TV-Box testen, wenn sie die Beta-Version der App via TestFlight installieren. So lässt sich die App für Apple TV bereits ausprobieren, bevor sie im App Store verfügbar ist. Da es sich um eine Anwendung im Beta-Stadium handelt, ist davon auszugehen, dass einige Fehler und Instabilitäten vorhanden sind.Twitch für Apple TV bietet die gleichen Features wie die Varianten des Streamingdienstes für iPhone, iPad und Mac. Anwender können sich sowohl Livestreams als auch Aufzeichnungen ansehen. Hinzu kommt die Möglichkeit, zu den jeweiligen Inhalten Kommentare zu verfassen und mit anderen Teilnehmern zu chatten. Größtenteils handelt es sich um Streams aus dem Gaming-Bereich. Außer kompletten Playthroughs vieler Spiele können sich Nutzer auch eSports-Veranstaltungen und Streams von Spieleentwicklern anschauen. Darüber hinaus ist es möglich, sich direkt mit den jeweiligen Gamern per Chat auszutauschen.Zusätzlich zu den Gaming-Inhalten stellt Twitch Streams diverser anderer Bereiche bereit – darunter Musik-Übertragungen und „Hangouts“ genannte Channels, in denen es in erster Linie darum geht, Kontakte mit dem jeweiligen Betreiber und anderen Anwendern zu knüpfen. Mit 15 Millionen Nutzern, die das Twitch-Angebot täglich verwenden, gehört der Streamingservice zu den größten überhaupt. Die Ausweitung des Streaming-Angebots auf das Apple TV ist entsprechend eine Folge der immer größeren Popularität der Plattform.Twitch beschreibt auf der hauseigenen Website , wie sich Interessenten für den Beta-Test anmelden können. Dazu muss TestFlight auf einem iDevice und dem jeweiligen Apple TV installiert werden. Details zum Installations- und Anmeldeprozess von TestFlight nennt Apple auf einer eigens dafür eingerichteten Support-Seite