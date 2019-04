Tropico erscheint für iPhone – Neue Features erreichen iPad-Version per Gratis-Update

Tropico: Klassiker in neuem Gewand

Tropico von Kalypso und Feral Interactive ist heute auch für das iPhone erschienen.

Tropico ist für das iPhone herausgekommen, meldet das Portierungsunternehmen Feral Interactive. Die vollständige Premium-Version ohne Werbung und In-App-Käufe ist ab heute im App Store erhältlich. Als Bonus haben die Entwickler der iPad-Variante nicht nur neue Funktionen aus dem Release spendiert, sondern auch eine Kopie selbst.Während das Spiel auf dem Mac auf Version 6 zusteuert, geht die mobile Variante auf eine ältere Version zurück. Das Spielprinzip hat sich in all den Jahren nicht verändert und begründet den Erfolg der Reihe. Der Spieler schlüpft in die Rolle von „El Presidente“ und verwaltet in der Folge ein Inselparadies in den Zeiten des Kalten Krieges. Neben klassischer Aufbaustrategie, also dem Bauen von Häusern, Farmen und Infrastruktur, um der Bevölkerung Gutes zu tun, enthält Tropico viele amüsante Elemente. So kann man sich an eine der zwei Blöcke anbiedern, Karneval veranstalten und sieht sich der Einflussnahme diverser Parteien in der sprichwörtlichen Bananenrepublik ausgesetzt. Als Diktator kann man allerlei Edikte erlassen und politsche sowie wirtschaftliche Schwerpunkte setzen – oder sich einfach auf Kosten der Bevölkerung bereichern.Euro (ab iOS 12)Die Simulation einer Bananenrepublik entführt den Spieler in tropische Gefilde während des Kalten Krieges. Dort darf er sich um seine Bürger, die Politik und Wirtschaft, sowie die Infrastruktur der Insel kümmern.Dass Feral den Schwierigkeiten, ein komplexeres Strategiespiel für die Touch-Bedienung zu optimieren, gewachsen ist, hat die Entwicklerfirma bereits mit der Umsetzung von Rome: Total War eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Auch die iPad-Version von Tropico, die Ende letzten Jahres herauskam, erhielt von der Fachpresse gute Bewertungen. In den Tests vonundetwa erreichte das Spiel 80 von 100 Punkten. Einen Metascore gibt es allerdings noch nicht. In den iOS App-Stores dieser Welt erreicht der Durchschnittswert nie weniger als 4,5 Sterne. In UK sind es 4,5 bei 100 Bewertungen, in Kanada 5 bei 46 Bewertungen, in den USA erreicht Tropico 4,5 Sterne bei 245 Reviews – ähnlich sieht es in Deutschland aus (4,5 Sterne bei 246). Die Höchstwertung im App Store beträgt 5 Sterne.Die Version für das iPhone besitzt nicht nur angepasste Auflösungen für die unterstützten Modelle, sondern auch exklusive Interface-Features. Damit soll es iPhone-Spielern noch leichter fallen, ihre Tropen-Republik zu führen. Der Screenshot-Modus etwa ermöglicht, den Bedien-Layer auszublenden und einige andere Optimierungen vorzunehmen. Darunter fällt die neue Möglichkeit, bis zu 12 Bürger genauer zu beobachten. Die iPad-Version erhält die neuen Funktionen ebenfalls per Gratis-Update. Apropos: Wer Tropico für das iOS-Tablet sein eigen nennt, darf die iPhone-Variante kostenlos auf sein Apple-Smartphone installieren und spielen.Feral hat auf eine möglichst breite Zielgruppe für den Strategie-Hit geachtet und die Systemvoraussetzungen niedrig gehalten. Bereits mit einem iPhone 6s macht Tropico Spaß, immer vorausgesetzt, es läuft iOS 12 darauf. Weitere unterstützte Modelle hören auf die Namen iPhone 7, 8, X, XS, XR und SE. Auch die großen iPhones 6s Plus, 7 Plus, 8 Plus und XS Max können Tropico in optimierten Auflösungen laufen lassen. Drei GB Speicherplatz braucht man, um die Simulation zu installieren.