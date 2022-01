Top Five: Die Rewind Hardware-Highlights des Jahres 2021

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

Platz 3: Sonnettech Echo 11 Thunderbolt 4 Dock

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

Rewind wünscht allen MTN-Lesern einen frohen

und gesunden Start ins neue Jahr!

Zum Ende des Jahres zieht Rewind wieder Bilanz. Welche Hardware hinterließ im Test den besten Eindruck? Um unter die Top Five der Redaktion zu kommen, muss ein nachhaltiger, das heißt, lange nachwirkender positiver Eindruck entstanden sein. Das gelang den folgenden, von Rewind ausgiebig getesteten Kandidaten am Besten…Die Kompaktlautsprecher KEF LS50 Wireless II werden ihrer Rolle als Vorbild einer ganzen Generation streamingfähiger Aktivlautsprecher in ihrer zweiten Generation besonders gut gerecht. Die meisten Schwachpunkte der Erstgeneration wurden beseitigt, die Konnektivität verbessert, ebenso die Zuverlässigkeit und nicht zuletzt der Klang noch mal ein Stück feiner und zugleich dynamischer. Ergänzt um den sehr kompakten und dabei unglaublich leistungsstarken Subwoofer KC62 wird daraus ein vollständiger und erwachsener Klangspaß, den kaum jemand aus so kleinen Gehäusen vermuten würde. Wer eine Lösung ohne zusätzliche Komponenten etwa in Form von Verstärkern auf Top-Niveau sucht, wird von den kleinen KEF begeistert sein.Sowohl optisch als auch mechanisch ist der Clear Mg ein Traum von einem High-End Kopfhörer. Seine elektrischen Werte machen ihn für fast jeden Kopfhörerverstärker tauglich, aber je hochklassiger das Frontend, desto mehr Klangreserven offenbart der Franzose. Überzeugend war im Test auch sein Tragekomfort und die Detailperfektion, einschließlich dem hochwertigen Zubehör, sowie die absolute Abwesenheit von Kabelgeräuschen. Ein echtes Rundum-Glücklich-Paket.Die einzige Nicht-HiFi-Komonente in diesem Ranking ist mehr auf Produktivität denn auf reine Faszination ausgelegt und bleibt im Alltag eher unauffällig im Hintergrund. Die Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Praxistauglichkeit des Thunderbolt-4-Docks Echo 11 von Sonnet hat sich seit dem Test im Oktober als ausgezeichnet erwiesen. Mehrere SSDs und Festplatten, einige wechselnde Peripheriegeräte, der schnelle SD-Kartenslot an der Front und die Lademöglichkeit machen das Echo 11 zu einem geschätzten und unverzichtbar gewordenen Mitarbeiter.So klein wie ein Feuerzeug, aber praktisch und Klangstark: Der iFi Audio GO blu verhilft selbst hochklassigen Kabel-Kopfhörern wie dem auf Platz vier genannten Focal Clear Mg auf Reisen wie daheim zu großartigem Klang. Und zwar wahlweise per Bluetooth, so dass das iPhone nicht an die Leine gelegt werden muss, oder per USB-Kabel, beispielsweise am Mac. Der Gegner in diesem Vergleichstest, der qudelix-5K, reicht zwar vor allem klanglich und aus einigen praktischen Gesichtspunkten nicht ganz an den iFi, ist aber aufgrund seines niedrigeren Preises – und mit vergleichbarem Funktionsumfang – kaum weniger empfehlenswert.And the Winner is: Der kleine und unglaublich vielseitige Lyngdorf TDAI-1120. Sein unkompliziertes, bedienungsfreundliches und bis ins Detail bestens durchdachte Konzept hat mich durchweg überzeugt. Komplettiert wird das positive Gesamtbild durch die kompakten Maße bei erstaunlicher Verstärkerleistung. Dazu ist der TDAI-1120 äußerst energieeffizient, hat zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, unterstützt so ziemlich jede relevante Streamingoption, hat eine überdurchschnittlich gute Raumeinmessung und er klingt ausgezeichnet. Warum nicht der im Juni getestete Cambridge Audio EVO 150 auf diesem Platz ist? Zugegeben, er hätte es fast genauso verdient. Doch der Lyngdorf ist nochmals spürbar günstiger und bietet mit seiner integrierten und sehr effektiven Raumeinmessung den entscheidenden Mehrwert. Schade, dass mich der kleine Lyngdorf inzwischen wieder verlassen musste. Aber dafür stehen bereits andere Traumkandidaten auf meinem Prüfstand. Mehr dazu im nächsten Jahr.Erst am Weihnachtswochenende haben wir den Testbericht zu dem Streaming-DAC Argon Audio SOLO veröffentlich. Die kleine Black-Box im (ungefähren) Formfaktor eines Mac mini überzeugt durch einfache Handhabung, vielseitige Einsatzmöglichkeiten, simple Installation und einfache Funktion – und nicht zuletzt durch einen sehr erschwinglichen Preis. Aus diesem Grund landet der Argon Audio SOLO kurzentschlossen ebenfalls auf dieser Liste, womit es dann eigentlich die Top Six sind.