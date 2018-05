Tipps für ein langes Leben der neuen Butterfly-Tastaturen

Tastatur vor Staub schützen

Apple führte mit dem neu gestalteten MacBook im Jahr 2015 eine neue, deutlich flachere Tastatur ein. Diese wurde in etwas veränderter Form auch im MacBook Pro Ende 2016 verbaut und um die Touch Bar erweitert - seit dem häufen sich die Berichte von klemmenden Tasten, lauten Knacks-Geräuschen beim Tippen und ungewollter Doppelanschläge.Erst kürzlich wurde bekannt, dass eine renommierte US-Kanzlei Betroffene sucht, um eine Sammelklage gegen Apple wegen diesen Problemen anzustreben. Apple scheint sich dieser Probleme bewusst zu sein und verbaute beim 2017er MacBook Pro eine leicht veränderte Variante der Butterfly-Tastatur, die wohl die Ausfallraten reduziert.Ein Tausch der Tastatur ist sehr teuer - Betroffene müssen, sobald keine Garantie mehr vorhanden ist und kein Apple Care für das Laptop abgeschlossen wurde, mit Kosten zwischen 500 und 800 Euro rechnen. Sollte die Tastatur eines 2016er MacBook Pro getauscht werden, ist Apple dazu übergegangen, gleich das verbesserte 2017er-Modell der Butterfly-Tastatur zu verbauen.Hauptgrund für Probleme mit der Tastatur scheint Schmutz zu sein. Staub und Krümel führen dazu, dass einzelne Tasten klemmen oder laute, knarzende Geräusche von sich geben. Wird das MacBook Pro oft an einem externen Schirm und zusätzlicher Tastatur betrieben und das Laptop steht über längere Zeit auf dem Tisch, sammelt sich gerne Hausstaub auf der Tastatur an. Daher sollte es für Nutzer zur Gewohnheit werden, das Laptop zuzuklappen, wenn es nicht genutzt wird.Als Alternative zum Zuklappen eignen sich Tastatur-Cover, die bereits für wenige Euro auf Amazon zum Kauf angeboten werden.Kurz nach Erscheinen des MacBooks im Jahr 2015 veröffentlichte Apple einen Support-Artikel , wie die Tastatur zu reinigen ist. Sollte Staub oder Krümel in die Tastatur eingedrungen sein, empfiehlt Apple das Butterfly-Keyboard mit Druckluft zu reinigen. Druckluft-Sprays gibt es ebenfalls für kleines Geld auf Amazon.Zum Reinigen neigt man das Laptop um 75 Grad und verwendet das Druckluft-Spray mit einem Abstand von 1-2 Zentimetern zur Tastatur. Dazu sollte man die Druckluft-Dose möglichst aufrecht halten, da ansonsten statt Druckluft das flüssige Gas aus der Dose austritt und unter Umständen die Tastatur beschädigt. Regelmäßiges Reinigen kann die Haltbarkeit der Tastatur deutlich erhöhen.Auch Fett und Creme kann in die Tastatur eindringen und zu Fehlfunktionen führen. Da Creme nicht mit Druckluft aus der Tastatur entfernt werden kann, sollte man hier besonders vorsichtig sein und besser vor Gebrauch der Tastatur die Hände gründlich waschen.Bei älteren Tastaturen war es recht einfach, einzelne Tasten samt Mechanik zu entfernen, zu reinigen und wieder einzusetzen. Dies ist bei den neueren Tastaturen nicht zu empfehlen - zu filigran ist die Mechanik. Die Gefahr, die Tastatur beim Auseinandernehmen zu beschädigen, ist hoch.