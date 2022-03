»Muster« - Die 171. Themenwoche auf MTN

Die letzten Gewinner

Schon in alltäglichen Umgebungen und Objekten findet man eine endlose Vielfalt an Mustern und Strukturen. Sowohl in der Natur, als auch mitten in der Stadt kann jeder mit etwas Übung sich wiederholende Elemente erkennen. Es gilt, die Dinge anders wahrzunehmen, genauer hinzuschauen und aufmerksam zu sein. Mit geschultem Blick entdeckt man schnell Muster in Wänden, Böden, Stoffen, Holz, Stein, … — eigentlich überall. Fotografisch festgehalten können hieraus besonders harmonische Bildkompositionen entstehen. Teilen Sie gewollte oder zufällig entstandene Muster mit anderen Nutzern in unserer Themenwochen-Galerie . Dort können alle registrierten Nutzer bis zum kommenden Montag, den 14.03. Beiträge teilen, diskutieren und bewerten. Der Gewinner erhält wie immer ein Jahr lang MTN werbefrei oder eine App von Synium Software nach Wahl.Die Themenwoche wurde ursprünglich von MacTechNews-Lesern ins Leben gerufen und läuft nun schon seit vielen Jahren. Alle Mitglieder der Community können ihre eigenen Beiträge einbringen sowie Bilder anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Anhand der Sterne-Bewertungen küren wir am Ende ein Siegerbild. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.In der letzten Themenwoche gaben wir das Thema »Vergänglichkeit« vor, zu dem wir viele verschiedene Interpretationen sehen durften. Mit dem »Gletschereis« am Strand, das von Wellen umspült wird, fing Uplift erfolgreich einen sehr vergänglichen Moment ein. Ermittelt wurde der Gewinner wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.Die »Winterzeit« ließ uns frieren, bescherte uns zugleich aber auch sehr beeindruckende Winterbilder von unseren Lesern. Darunter befand sich unter anderem das gelungene Siegerbild von becreart, welches die verschneite »Columbus Av« in New York zeigt.Zahlreiche wunderbare »Aussichtspunkte« konnten wir in der 168. Themenwoche bestaunen. Nutzer RainerS reichte das Bild »Rheinschleife bei Boppard« ein und wurde mit dieser schönen Aussicht zum Gewinner gewählt.