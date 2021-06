Alles ist »selbst gemacht« in der 166. Themenwoche

Die letzten Gewinner

Nähen, Basteln, Kochen und Heimwerken liegen zurzeit stark im Trend. »Selbst Gemachtes« hat seinen ganz eigenen Charme und schon mit ein wenig handwerklichem Talent oder Kochfertigkeiten lässt sich mit den eigenen Händen etwas Besonderes schaffen. Lediglich Kreativität und eine gewisse Begeisterungsgabe sind für das bevorstehende Projekt von essenzieller Bedeutung. Mithilfe von Anleitungen aus dem Netz oder dem Rat von Freunden wird es damit ein Leichtes, sich das ansonsten benötigte Wissen anzueignen. Am Ende erhält man als Ergebnis das ideale Geschenk für den Partner, ein individuelles Möbelstück fürs Wohnzimmer oder einfach nur eine Bastelarbeit, an der man sich richtig austoben und Spaß haben kann.Welche Basteleien haben Sie neuerdings kreiert? Worauf sind Sie besonders stolz? Zeigen Sie und die Ergebnisse Ihrer Arbeiten in unserer Themenwochen-Galerie . Dort kann jeder registrierte Nutzer bis zum kommenden Montag, den 14.6. Fotos teilen, diskutieren und bewerten. Der Sieger erhält wie üblich ein Jahr lang MTN werbefrei oder eine App von Synium Software nach Wahl.Die Themenwoche wurde ursprünglich von MacTechNews-Lesern ins Leben gerufen und läuft nun schon seit vielen Jahren. Alle Mitglieder der Community können ihre eigenen Beiträge einbringen sowie Bilder anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Anhand der Sterne-Bewertungen küren wir am Ende ein Siegerbild. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.In der letzten Themenwoche fragten wir unsere Nutzer nach ihren »Lieblingsorten«. Das Ergebnis waren überraschend vielseitige Plätze der Erhohlung und des Wohlfühlens. Einen besonders schönen Ort erwischte NitroxX mit dem »Sylvensteinsee«, der durch den wunderbar klaren Sternenhimmel auch bei Nacht (oder gerade dann) zum Lieblingsort werden kann. Ermittelt wurde der Sieger wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.Sehr viele Beiträge erhielten wir auch zum Thema »Rauch und Nebel« in der vorherigen Themenwoche. Unter den zahlreichen tollen Naturaufnahmen stach das Siegerfoto von macfly heraus. Mit diesem Bild schaffte er es, den perfekten Moment einzufangen, in dem einzelne Sonnenstrahlen durch einen »Nebelwald« brechen.Gewinner der 162. Themenwoche unter dem Motto »Lichter« wurde uplift mit seiner nächtlichen Aufnahme der beleuchteten Stadt »Tromsø« und ihrer Umgebung.