»Lieblingsorte« - Start der 165. Themenwoche

Die letzten Gewinner

»Lieblingsorte«— wir alle haben sie. Egal ob wir dort gezielt alleine sein möchten oder einen sozialen Treffpunkt suchen — wir hängen sehr an den Gefühlen und Erinnerungen, mit denen wir diese Orte verbinden. So können sie uns beispielsweise in unsere Kindheit zurückversetzen oder vergangene Erlebnisse mit Freunden neu aufleben lassen. Wir fühlen uns von diesen faszinierenden Plätzen nahezu angezogen und statten ihnen immer wieder gerne einen Besuch ab. Auf der alten Bank am Seeufer können wir in Ruhe entspannen und unsere Gedanken schweifen lassen, während uns das Café mitten im Trubel der Stadt stets mit Inspiration erfüllt. Lassen Sie uns an Ihren liebsten Orten teilhaben und laden Sie Ihre Bilder in unserer Themenwochen-Galerie hoch. Alle registrierten Nutzer können dort bis Montag, den 15.3. Fotos teilen, diskutieren und bewerten. Der Sieger erhält wie üblich ein Jahr lang MTN werbefrei oder eine App von Synium Software nach Wahl.Die Themenwoche wurde ursprünglich von MacTechNews-Lesern ins Leben gerufen und läuft nun schon seit vielen Jahren. Alle Mitglieder der Community können ihre eigenen Beiträge einbringen sowie Bilder anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Anhand der Sterne-Bewertungen küren wir am Ende ein Siegerbild. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.Themenwoche Nr. 164 lief unter dem Thema »Rauch und Nebel«. Der Nutzer macfly erwischte mit dem Gewinnerfoto »Nebelwald« ein beeindruckendes Zusammenspiel von Nebel und Sonnenlicht, das sich in sichtbaren Strahlen durch Wolken und Wald kämpft. Ermittelt wurde der Sieger wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.Zuvor wurde unsere Galerie mit den verschiedensten »Lichtern« erhellt. Eines dieser Lichtkunstwerke zeigt die beleuchtete Stadt »Tromsø« und deren Umgebung inmitten der hereinbrechenden Dunkelheit. Diese atemberaubende Szenerie bescherte uplift den verdienten Sieg der Themenwoche.In unserer Themenwoche »Farbenpracht« lieferten uns die Nutzer viele kunterbunte Beiträge. Besonders farbenfroh gestaltete sich darunter die Aufnahme »Letztens auf einem Bahnsteig« von warp10 und wurde daher zum Siegerbild gewählt.