»Jahrestage« - Die 150. Themenwoche

Die letzten Gewinner

Im Juli 2004 startete mit dem Thema »70er Jahre-Kult« die allererste Themenwoche auf MacTechNews. Ursprünglich von Nutzern ins Leben gerufen, entwickelte sich die Aktion zu einer festen Institution auf unserer Seite.Um das lange Bestehen der Rubrik zu feiern, suchen wir in der 150. Themenwoche Bilder zum Begriff »Jahrestage«. Wir bedanken uns für 149 Wochen mit interessanten Fotos und kreativen Interpretationen und freuen uns schon auf die kommenden Beiträge. In unserer Themenwochen-Gallerie können alle registrierten Nutzer ab sofort bis Dienstag, den 23.04. ihre Fotos hochladen.Alle Mitglieder der Community können nicht nur eigene Beiträge einbringen, sondern auch die Bilder anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Anhand der Sterne-Bewertungen küren wir am Ende der Themenwoche ein Siegerbild. Der Gewinner darf sich über ein Jahr lang MTN werbefrei oder eine App von Synium Software nach Wahl freuen. Mithilfe des roten Links in der Seitenleiste unter dem Forum gelangen Sie sofort zum Galeriebereich »Themenwoche«. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.Das Thema »Großstadt« konnte in der vorherigen Themenwoche der Nutzer Apfelstrudel für sich entscheiden. Sein Bild »New York City Lookup« zeigt den Blick entlang der Häuserfassaden besagter Stadt gen Himmel. Ermittelt wurde der Sieger wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.Einen künstlerischen Anspruch hatte die Themenwoche Nummer 146. Uplift machte ein im Abendlicht fotografiertes Kraftwerk durch gelungene Inszenierung zum beliebtesten unter den vielen »Kunstwerken« der Community.Nachdem er die 147. Themenwoche gewann, blieb der Nutzer Erbsenspecht dennoch »auf dem Boden«. Seine Interpretation des Themas lieferte ein überzeugende Darstellung eines verlassenen alten Dachbodens.