TechTicker: Nomad "Full-Surface"-Qi-Lader, Geschenksets von iFi, neue Speaker von T+A, seniorengerechtes Radio und mehr

NOMAD BASE STATION PRO FULL-SURFACE-WIRELESS-LADESTATION

Das Wichtigste im Überblick:

Full-Surface-Wireless-Ladestation Base Station Pro zum kabellosen Laden von bis zu drei Geräten gleichzeitig mit FreePower-Technologie.

Qi-fähige Geräte können beliebig auf die Ladefläche aufgelegt werden.

Mit 18 in einem Raster angeordneten Ladespulen, die intelligent miteinander vernetzt sind.

FreePower-Algorithmus lokalisiert das Gerät auf der Ladefläche und erzeugt virtuelle Ladespulen unter demjenigen.

Hochwertiges Design: Gehäuse aus Aluminium, Ladeoberfläche aus Echtleder

Mit LED-Licht zur Anzeige des Ladevorgangs

Ladegeschwindigkeit: 7,5 Watt

Mit USB-C-PD-Anschluss (30 Watt) zur Stromversorgung

FreePower-Software kompatibel mit: iPhones, AirPods Pro und AirPods mit Wireless Charging Case, Samsung Galaxy S6, S7, S8, S9, S10 und S20, Samsung Note 10 und 20, Samsung Galaxy Buds und Buds Live, Google Pixel 4 und 3, Nexus Tablet 7 sowie Amazon Fire Tablet 7.

Kompatibilität mit weiteren Qi-fähigen Geräten wird über Software-Updates erweitert (Download hier).

Maße (Breite x Tiefe x Höhe): 22,4 x 14,2 x 1,2 Zentimeter

Gewicht: 544 Gramm

Lieferumfang: Base Station Pro, USB-C-Kabel (2 Meter), EU-, UK-, US-Ladeadapter mit USB-C-Anschluss (30 Watt)

Apple Watch Mount als optionales Zubehör erst ab Anfang 2021 verfügbar.

GESCHENKETIPP FÜR MUSIKLIEBHABER – IFI HIP-DAC UND XCAN IM GESCHENKSET MIT FINAL IN-EAR

T+A ERWEITERT PULSAR 21 SERIE MIT WEITERENTWICKLUNG DER REGALLAUTSPRECHER R 20

DIGITALRADIO ALBRECHT DR 865 SENIOR MIT OPTIONALEM SENIORENMODUS

NUBERT STELLT NEU SOUNDBAR NUPRO AS-3500 VOR

Apple hat's vorerst aufgegeben, andere jedoch nicht. Die Entwicklung einer Qi-fähigen Ladematte, auf der mehrere Devices gleichzeitig geladen werden und dabei frei positioniert werden können, ist eine technisch nicht ganz einfache Herausforderung. (Siehe zum Beispiel diese MTN-Meldung .) Technische Schwierigkeiten und die Entwicklungskosten haben dazu geführt, dass das Projekt vorläufig eingestellt wurde.Bei den Zubehöranbietern wollte man diese an sich ausgezeichnete Idee nicht so schnell verwerfen. Nun hat Nomad mit der Base Station Pro eine "Full-Surface-Wireless-Ladestation" im Angebot (im September schon mal vorgestellt ), die all die zuvor genannten Annehmlichkeiten bieten soll.Egal an welcher Stelle, egal in welchem Winkel ein Qi-fähiges Gerät auf der Ladestation aufliegt — es wird mit Strom versorgt. So das Versprechen des Herstellers. Möglich werde dies durch die FreePower-Technologie und 18 Ladespulen, die in einem Raster angeordnet und intelligent miteinander vernetzt sind.Die Liste verrät schon, dass die Apple Watch nicht direkt auf der Matte geladen werden kann. Genau das sollte die ursprünglich von Apple geplante Lösung auch beherrschen. (Zumindest für Watches mit offenem Armband, um die Uhr flach auf die Matte legen zu können.) Immerhin soll es für diesen Zweck später einen speziellen Mount von Nomad geben.Ein anderes Problem konnte Nomad ebenfalls nicht lösen: Der technische/Materielle Aufwand ist groß, der Preis daher auch. Rund 250 Euro kostet der Spaß. Erhältlich ab sofort bei Gravis oder via Amazon Zu Weihnachten hat iFi-Audio zwei interessante Geschenksets für Musikliebhaber mit Klanganspruch geschnürt. Das erste Set besteht aus dem kompakten DAC / Kopfhörerverstärker iFi hip-dac, einem stylischen Leder-Etui und In-Ear Kopfhörern Final E3000. (Zum hip-dac Geschenkset .)Das zweite Set besteht aus dem portablen Kopfhörerverstärker ifi xCAN mit dem Final E3000 In-Ear Kopfhörer. Beide Geschenksets kommen in einer schicken Geschenkbox.Die Geschenksets sind ab sofort, und nur solange der Vorrat reicht, lieferbar.Der Preis des ifi hip-dacs Geschenksets liegt bei 199 €.Das iFi xCAN Geschenkset kostet 349 €.Der Herforder Luxushersteller hat ein neues Mitglied seine Lautsprecherserie Pulsar vorgestellt. Die neuen 2-Wege Kompaktlautsprecher R 21 übernehmen viele Merkmale der Standlautsprecher ST 21 und übertragen diese in das Format von Regallautsprechern.Optisch betonen die Designer des Herforder Familienunternehmens die Nähe zur ST 21. Beide Lautsprecher zeichnet ein gradliniges und minimalistisches Design mit markanten Fasen aus. Erhältlich sind die R 21 wahlweise in mattschwarz oder mit weißem Gehäuse und schwarzen Chassis, was T+A selbstbewusst Bi-Color-Optik nennt.Technisch ist die R 21 eine Weiterentwicklung des Vorgängers. Das glatte Design des Gehäuses und der Schallwand soll störende Reflexionen verhindern. Weder Optik noch Akustik werden von sichtbaren Schrauben gestört. Neben der Gehäusekonstruktion haben die Ostwestfalen auch die Chassis überarbeitet. Dank modifizierter Schwingteile, Magnetsysteme und Membranen soll die neue R 21 nochmals an Linearität, Dynamik und Spielfreude gewonnen haben.Die R 21 ist ab sofort im Fachhandel bestellbar. UVP 1.400 Euro pro Paar.Mit dem neuen DR 865 bietet Albrecht Audio ein DAB-Radio mit Funktionen speziell für Senioren an. Über das große 10-cm-Farbdisplay sollen Radiosender und Liedernamen besonders gut ablesbar sein. Zudem verfügt das Digitalradio über extra große Tasten. Ein zuschaltbarer "Senioren-Modus", in dem lediglich die Tasten Ein-/Aus, Lautstärke und sechs Favoritensender nutzbar sind, soll Fehlbedienungen vermeiden.Die Favoriten-Tasten beim Albrecht DR 865 können gemixt mit UKW- oder DAB+ Sendern belegt werden. Musikstreaming über ein eigenes Smartphone rundet die Funktionsvielfalt des neuen DR 865 ab.In dem Holzgehäuse sind Verstärker mit 14 Watt und Lautsprecher für Stereo-Klang untergebracht. Das Radio verfügt zudem über Wecker-, Snooze- und Sleeptimer-Funktionen. Auch ein Kopfhöreranschluss ist integriert und es wird eine Fernbedienung mitgeliefert.Das Digitalradio Albrecht DR 865 Senior ist ab sofort im Fachhandel und online erhältlich. Der UVP liegt bei 139,90 Euro.Wenn nicht genügend Platz im Wohnzimmer ist, um getrennte Stereo-Lautsprecher und ggf. zusätzliche Subwoofer aufstellen zu können, man aber dennoch einen satten Bass und kraftvolle Mitten und Höhen vom TV-Ton erwartet, sind Soundbars ein guter Kompromiss. Sofern ein passendes Lowboard vorhanden ist. Nubert hat mit der Soundbar nuPro AS-3500 ein neues und ziemlich "dickes Brett" dieser Spezies vorgestellt.Als Drei-Wege-System setzt das nuPro AS-3500 jeweils zwei Hochtontreiber, zwei Mitteltöner und zwei Subwoofer ein. Der Hersteller verspricht einen Frequenzgang von 36 bis 22.000 Hertz. Also ziemlich tiefreichende Bassperformance. Die beiden Langhub-Tieftöner sind auf der Geräteunterseite eingelassen; der Mindestabstand zum Untergrund wird durch vier verstellbare Spikes definiert. Angetrieben wird das Soundboard durch einen Digitalverstärker mit 240 Watt Nennleistung.Alle technischen Details finden Sie hier . Das nuPro AS-3500 wird voraussichtlich ab Februar 2021 im Nubert Direktvertrieb in Schwarz oder Weiß zum Preis von 965 Euro erhältlich sein. Wer das TV-Soundsystem bis zum 31.12.2020 vorbestellt, erhält es zum rabattierten Preis von 895 Euro.