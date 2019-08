TechTicker: Ikea Symfonisk, Sony RX 100 VII, Yamaha Heimkino-Referenzen und mehr

SONOS/IKEA SYMFONISK LAUTSPRECHER AB AUGUST ERHÄLTLICH

"ein Möbelstück, das Sound und Aussehen in einen neuen Bezug setzt, das sich auf besondere Weise in das Zuhause integriert und es so ermöglicht, die eigenen vier Wände mit Sound einzurichten."

+ + + + + + + + + +

SONY STELLT NEUE RX 100 VII PREMIUM-KOMPAKTKAMERA VOR

Neu entwickelter 1-Zoll Stacked 20,1 MP Exmor RS CMOS Bildsensor mit DRAM Chip und dem neuesten BIONZ X Prozessor

Geschwindigkeit auf Alpha-9-Niveau mit bis zu 60 AF/AE-Berechnungen pro Sekunde und 20fps ohne Sucher-Blackout und AF/AE-Tracking

357-Punkt Phasen-AF + 425-Punkt Kontrast-AF mit 0,02 s Fokussierung

Real-time Tracking und Real-time Eye-AF für Menschen und Tiere

ZEISS Vario-Sonnar T* 24-200mm F2,8 – F4,5 Zoom-Objektiv

Serienbilder mit bis zu 90 B/s

Video mit 4K HDR (HLG), Real-time Tracking und Real-time Eye-AF, 4K Active SteadyShot, Vertikalaufzeichnung und Mikrofonbuchse.

+ + + + + + + + + +

LAKE PEOPLE PHONE-AMP G111 KOPFHÖRERVERSTÄRKER

+ + + + + + + + + +

YAMAHA AVENTAGE CX-A5200 & MX-A5200: 11-KANAL-VOR-/ENDSTUFEN-KOMBINATION

+ + + + + + + + + +

KLIPSCH T5: TRUE WIRELESS EARPHONES MIT "KLIPSCH SOUND"

Ab sofort sind die Ikea Möbel- und Einrichtungshäuser um eine Attraktion reicher. Das in Kooperation mit Sonos entwickelte Multiroom-Soundsystem Symfonisk startet mit zwei Modellen. Da wäre zum Einen die Symfonisk Tischleuchte mit integriertem WiFi-Speaker – Laut IkeaDarüber hinaus ist ein kompakter WiFi-Speaker verfügbar, der mit seiner Form und Größe ideal ins Bücherregal passt und ggf. sogar als Buchstütze fungieren kann.Da Symfonisk mit dem etablierten Sonos-System kompatibel ist, kann man sich auf eine von Anfang an ausgereifte App und Bedienung freuen. Die Geräte sollen dabei auch Apples AirPlay 2 unterstützen. Der Regal-Speaker wird rund 100 Euro kosten, die LED-Tischleuchte mit integriertem Lautsprecher knapp 180 Euro. – Testmuster sind bestellt, ausführlicher Bericht folgt.Ikea Werbevideo für Symfonisk:Kompaktkameras sind eigentlich eine so gut wie ausgestorbene Spezies. Aber einige wenige Vertreter ihrer Art können sich bis heute der übermächtigen Fressfeinde der Smartphones erwehren. Zu ihnen gehört definitiv die Sony RX100-Serie, von denen ich die zweite und die vierte Generation im Rewind-Test hatte. Nun schickt sich inzwischen die siebte Generation an, den Erfolg fortzusetzen.Die Nummer Sieben nutzt das Selbe 24-200mm F2,8-4,5 Objektiv wie ihr direkter Vorgänger, hat aber mit einem neuen 20 MP Stacked CMOS-Sensor aufgerüstet und verfügt über Sonys aktuellste AF-Technologie mit Real-time Tracking and Real-time Eye AF und 357 Phasen-AF plus 425 Kontrast-AF Punkte. Laut Hersteller erzielt sie die in ihrer Klasse weltweit schnellste AF-Geschwindigkeit von 0,02 Sekunden. Die deutlich verbesserte AF-/AE-Tracking-Leistung bei Serienbildaufnahmen soll bis zu 60 AF-/AE-Berechnungen pro Sekunde berechnen und schnelle Bewegtmotive mit bis zu 20 Bildern pro Sekunde erfassen.Die schon im Vorgänger beeindruckenden Video-Fähigkeiten (u. a. UHD 4K fast ohne Rolling Shutter, 1080p mit bis zu 120 fps) wurden durch eine neue Bildstabilisierung aufgewertet, die digitale und optische Bildberuhigung miteinander kombiniert. Auch ein Mikrofonanschluss ist jetzt vorhanden.Die wichtigsten Features in der Übersicht:Die Sony RX 100 VII ist ab August zum UVP 1.299 Euro erhältlich. Ein Test ist geplant.Das auf Kopfhörerverstärker spezialisierte Unternehmen Lake People aus Konstanz hat einen neuen kompakten, vielseitig einsetzbaren und dabei bezahlbaren Amp für professionelle wie private Kopfhörernutzer vorgestellt. Der Phone Amp G111 ist der designierte Nachfolger des Modells G100.Der mit zwei 6,3 mm Klinkenbuchsen ausgestattete Amp kann laut Hersteller nieder- wie hochohmige Kopfhörer gleichermaßen gut versorgen und auch zwei Hörer gleichzeitig bedienen. Auch magnetostatische Kopfhörer zählt Lake People zu den passenden Gerätetypen. Der G111 arbeitet intern mit einer hohen Betriebsspannung von 60 Volt und kann damit auch hochohmige Kopfhörer problemlos versorgen. Die diskret aufgebauten Endstufen sind großzügig dimensioniert und können mit ihrer hohen Ausgangsleistung niederohmige Kopfhörer und auch Magnetostaten ohne Weiteres bedienen. Mit der Pre-Gain-Funktion kann der Abhörpegels in fünf Stufen an unterschiedlich laute Kopfhörer angepasst werden.Das Haupt-Steuerelement bildet ein Drehknopf mit Alps RK 27 Potentiometer. Die Stromversorgung wird mit einem internen Ringkerntransformator sichergestellt. An der Rückseite bietet der G111 symmetrische (XLR) und unsymmetrische (Cinch) Analogeingänge.Das ab sofort in Schwarz und Silber erhältliche Gerät kostet rund 500 Euro. Den Vertrieb für Lake People übernimmt hierzulande die cma audio GmbH Fett! Nein, ich rede nicht vom Winterspeck, den manche sich für die kalte Jahreszeit zulegen, sondern von Yamahas neuesten Heimkino-Boliden AVENTAGE CX-A5200 MX-A5200 . Die können sicherlich auch einiges an Wärme produzieren.Die Vor-/Endstufenkombination ist für ein Heimkinoerlebnis mit bis 11.2 Kanälen ausgelegt und stellt die neue Speerspitze in Yamahas Surround-Sortiment dar.Für bestmöglichen Surround-Sound ist die Vorstufe CX-A5200 mit Yamahas SURROUND:AI Technologie ausgestattet. Dabei werden selbstverständlich die aktuellen 3D-Audio-Formate Dolby Atmos und DTS:X unterstützt, die durch die verbesserte CINEMA DSP HD3 Klangoptimierung noch realistischer und präsenter klingen sollen. Zwei top-aktuelle ESS SABRE PRO Premier D/A-Wandler (ES9026 PRO; 24Bit/384kHz, DSD bis 11,2 MHz) sowie ein neu entwickelter und leistungsstärkerer Netztrafo garantieren laut Hersteller dynamischen und rauscharmen Sound. Der Ringkerntransformator der Multikanal-Endstufe MX-A5200 liefert Leistung satt für bis zu 11 Passivlautsprecher (pro Kanal 170 Watt bei 1 kHz, 2 Kanäle an 8 Ohm, 0,9% THD), per Bridge Tied Load (BTL) bei Bedarf sogar noch mehr.Die CX-A5200 bietet sieben HDMI-Eingänge und drei HDMI-Ausgänge mit Dolby Vision und Hybrid Log-Gamma. Dank Yamaha MusicCast lässt sich das Heimkino zudem in das heimische Multiroom-System einbinden. Darüber hinaus sind beide Heimkino-Komponenten für besten Klang unter anderem mit einer vibrationshemmenden Bodenplatte ausgestattet, die doppelt so dick sind wie bei den Vorgängermodellen. Die komplett symmetrische Signalführung eliminiert Störungen, CX-A5200 und MX-A5200 sind mit XLR-Anschlüssen ausgestattet.Die unverbindliche Preisempfehlung für die Vorstufe CX-A5200 beträgt 2.499 Euro, die Endstufe MX-A5200 kostet 2.899 Euro.Komplett kabellose Ohrhörer, kurz TWE für "True Wireless Earphones", sind zur Zeit der Hit unter Mobilisten. Angespornt vom Erfolg der Apple AirPods will jeder Audiohersteller ein Stück vom Kuchen abhaben. Nun ist auch der US-Hersteller Klipsch auf den Zug aufgesprungen.Die Klipsch T5 genannten TWE ähneln konzeptionell den meisten Angeboten anderer Hersteller. Zwei individuelle Ohrstöpsel mit einem kleinen Akkus-Case zur Aufbewahrung und zum Nachladen. Für die Verbindung kommt Bluetooth 5.0 mit aptX und AAC zum Einsatz.Bis zu acht Stunden sollen die T5 Hörer mit einer Akkuladung durchhalten. Über den im Case integrierten Akku können die Hörer zwei mal nachgeladen und werden, womit bis zu 24 Stunden komplett kabelfreier Hörgenuss möglich wird. Die Hörer sind zudem gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt (IPX4).Besonders betont der Hersteller die Ergonomie der T5. Neben ovalen Ohrpassstücken aus weichem Silikon, soll eine besonders schmal ausgeführte Öffnung für die Treiber, die im Gehäuse in einem anatomisch ebenfalls idealen Winkel integriert sind, für maximalen Tragekomfort sorgen.Ab September können die Klipsch T5 TWE zum UVP von 199 Euro erworben werden..