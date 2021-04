TechTicker: B&Ws erste TWEs, Canon Megatank Fotodrucker, SSD speziell für NAS, LMP Lader für MacBooks und mehr

BOWERS & WILKINS PI5 UND PI7 – DIE ERSTEN TRUE WIRELESS-KOPFHÖRER VON B&W

PI5 (links) und PI7; beide in Schwarz oder Weiß erhältlich.

Ein bislang einmaliges Feature (nur PI7):

RUARK R5 SIGNATURE: KLAVIERLACK UND ROSÉGOLD FÜR ONE-BOX-SPEAKER

CANON STELLT SEINEN ERSTEN MEGATANK FOTODRUCKER VOR

Übersicht der wichtigsten Features des PIXMA G650 und G550

Hochwertiger Fotodruck mit sechs Farben inkl. Rot und Grau.

Haltbare Ausdrucke mit ChromaLife 100 für bis zu 100 Jahre im Fotoalbum.

Sechs Tintenflaschen mit je 60 ml Inhalt für ein Einfaches nachfüllen ‒ mit einem Set Flaschen lassen sich bis zu 3.800* Fotos im Format 10 x 15 cm drucken.

Hohe Druckgeschwindigkeit (nur ca. 47 Sekunden** für ein 10 x 15 cm Foto).

Auswechselbare Wartungskassette zur deutlichen Reduzierung von Ausfallzeiten.

Kompatibel mit einer Vielzahl von Druckmedien, einschließlich magnetischem, wiederaufklebbarem, beidseitig bedruckbarem und mattem Fotopapier sowie T-Shirt-Transferfolie zum Aufbügeln.

Apple AirPrint und Mopria-Support.

TRANSCEND STELLT 2,5" SOLID-STATE-DRIVE SSD250N FÜR NAS VOR

LMP STELLT ZWEI NEUE USB-C-NETZADAPTER MIT 96 BZW. 30W VOR

LMP USB-C Power Adapter 96W

LMP USB-C Power Adapter 30W

SONY FE 14 MILLIMETER F1.8 GM: KOMPAKTES G MASTER ULTRAWEITWINKELOBJEKTIV

Mit Kopfhörern kennt Bowers & Wilkins sich aus. Sowohl mit Bügel-Varianten, als auch mit In-Ears. Doch True Wireless Earphines im Stil der Apple AirPods hatte die britische Nobelmarke für Audioprodukte bislang nicht angefasst. – Bislang.Mit den beiden Modellen PI7 und PI5 ändert sich das nun. Natürlich hat B&W alles daran gesetzt, nicht nur einer der Letzten unter ganz Vielen zu sein. Es sollte schon etwas aus der Masse hervorstechendes sein. Wie das gehen soll? Nun, erst mal mit Qualität. Das Bessere ist ded Guten Feind und wer besonders gut klingende und dazu noch hochwertig gemachte TWEs anbietet, kann seinen Kunden etwas bieten, um sich von der Masse abzusetzen. Und hochklassige Klangqualität gehört nun mal auch zum Kern der Marke, die sich mit high-endigsten Lautsprechern für Daheim und für Studios einen Namen gemacht hat.Zu den technischen Besonderheiten gehören Hybrid 9,2-mm Balanced Armature-Treiber mit jeweils eigenem Verstärker (im PI7 Dual Hybrid Treiber), vier Mikrofone für klare Telefongespräche (sechs im PI7), aptX- und (mutmaßlich!) AAC-Unterstützung, sowie ein Case für kabelloses Schnellladen (Qi-kompatibel).Das Ladecase dient auch als Transmitter für Audio. Es lässt sich laut B&W direkt an jede Audioquelle anschließen – z.B. an ein Bordunterhaltungssystem im Flugzeug – und gibt den Ton an die In-Ears weiter.Weitere Deteils finden Sie auf der jeweiligen Produktseite für den PI5 bzw. PI7 PI7 und PI5 sind seit vergangenem Mittwoch in den Farbvarianten Weiß und Anthrazit im autorisierten Fachhandel und im B&W Online-Store für 399 bzw. 249 Euro erhältlich.Das Ruark R5 One-in-All Musiksystem ( TAD Audiovertrieb ) gehört schon in seiner bisherigen, im Jahr 2019 vorgestellten (siehe Rewind Messebericht ) Version zu den elegantesten seiner Art. Mit der "Signature"-Version stellt der Hersteller jetzt eine Variante mit echtem Klavierlack und roségoldenen Applikationen vor.Der in mehreren Schichten aufgetragene Lack wird immer wieder zwischengeschliffen und nach dem Auftragen der letzten Schicht erneut mit immer feineren Schleifmitteln von Hand poliert. Ein Aufwand, der in dieser Geräteklasse nur selten betrieben wird. Um die Exklusivität noch weiter zu steigern, ist das Modell R5 Signature auf 500 Exemplare weltweit limitiert. Für Deutschland und Österreich sind zusammen 120 Stück vorgesehen. An der technischen Basis (R5 MK II) hat sich nichts geändert.Ab Juli 2021 ist der Ruark R5 Signature zum UVP von 1.500 Euro erhältlich. (Preis der Normalversion: 1.200 Euro.)Drucker mit großen, nachfüllbaren Tintentanks sind meist nur unter Office- bzw. Multifunktions-Dokumentendruckern zu finden. Ausgerechnet die besonders tintenintensiven Fotodrucker arbeiten bislang fast nur mit Patronen, die zudem meist mehr unterschiedliche Farbpatronen benötigen. Canon bringt nun zwei neue DIN-A4-Drucker, die für den Fotodruck in hohen Auflagen konzipiert sind: Das 3-in-1-Multifunktionssystem PIXMA G650 und den PIXMA G550 , der ohne Scan- und Kopierfunktion auskommt. Mit einem Satz von sechs farbstoffbasierten ChromaLife 100 Tinten, darunter eine neue spezielle Rot- und eine Grautinte, sollen bis zu 3.800 Fotos im Format 10 x 15 cm gedruckt werden können. Die MegaTank Tintenflaschen haben eine individuelle Anschlussform, die Fehler beim Befüllen vermeiden soll.Beide neuen Drucken sollen im Mai verfügbar sein. Der PIXMA G650 kostet 299, der G550 wird für 249 Euro haben sein (UVPs).Ich muss zugeben, es ist ein lang gehegter Wunsch von mir: Ein NAS, das komplett passiv gekühlt und geräuschlos läuft und ohne mechanische Komponenten wie rotierende Festplatten und Lüfter auskommt. Dazu sollte es ein wirklich cleveres Energie-Management haben, sodass in Zeiten ohne Zugriffe der Stromverbrauch auf ein absolutes Minimum reduziert wird, ohne die schnelle Erreichbarkeit zu beeinträchtigen. Dazu solltes es mindestens vier Schächte für Massenspeicher haben und alle dafür verfügbaren RAID-Level beherrschen. Und es soll natürlich perfekt über Mac und iDevices administrierbar sein.Bis heute nutze ich kein NAS, weil es keine Lösung gibt, die alle meine Anforderungen abdeckt. Immerhin: Langsam werden SSDs für Netzwerkspeichersysteme immer attraktiver. So hat zuletzt Transcend mit dem Modell SSD250N speziell für NAS optimierte 2,5"-Speichermodule vorgestellt.Die SSD250N ist besonders für den 24/7-Betrieb in NAS-Systemen geeignet, da sie eine Lebensdauer bis zu 2.000 TBW (Terabyte Written) bieten soll. Der 3D NAND-Flash und die SATA III-Schnittstelle ermöglichen laut Transcend Zufallsgeschwindigkeiten von bis zu 82K IOPS. Ein integrierter DRAM-Cache erhöht die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten für eine stabile Leistung, reibungslose Backups oder zentrale Verwaltung und Dateisynchronisation in Echtzeit.Um Datenintegrität, Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten, ist die SSD250N mit mehreren Technologien ausgestattet. Die RAID-Engine und die LDPC-Codierung erkennen und beheben Übertragungsfehler, um Datenbeschädigungen zu verhindern; Garbage Collection verschiebt Daten, um Speicherblöcke freizugeben und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, und DevSleep spart Energie, indem es die SATA-Schnittstelle bei Nichtgebrauch abschaltet und bei Aufforderung schnell wieder einschaltet.Die zugehörige, kostenlose SSD Scope Software dient u. a. zur Zustandsüberwachungder SSD. Zu den Software-Tools gehören Drive Information, S.M.A.R.T.-Status, Diagnostic Scan, Secure Erase, Firmware Update, TRIM Enable, Health Indicator und System Clone.Die SSD250N von Transcend ist in den Kapazitäten 1TB und 2TB erhältlich und wird von einer fünfjährigen eingeschränkten Garantie abgedeckt. Aktuell sind die brandneuen SSDs noch nicht in den diversen Shops gelistet, aber sie sollten in den kommenden Wochen verfügbar sein. (Transcend bei Amazon ) Die Preise:TS1TSSD250N (1TB-Variante): 189 EuroTS2TSSD250N (2TB-Variante): 359 EuroWas jetzt noch fehlt, ist ein passendes, kleines, lüfterloses NAS-Gehäuse.der Schweizer Apple-Zubehöranbieter LMP komplettiert sein Netzteil-Angebot mit dem USB-C Power-Adapter 96W für MacBook Pro sowie dem USB-C Power Adapter 30W für MacBook Air und iPad.Dieses Modell unterstützt den Power Delivery 3.0 Ladestandard und verfügt über eine Ausgangsleistung von maximal 96 Watt. Es wird mit zwei jeweils 1,5 Meter langen Kabeln geliefert: Das USB-C-Ladekabel ist fest installiert, das Netzkabel mit zweipoligem EU-Stecker lässt sich abziehen und bei Bedarf gegen ein anderes tauschen. Integriert sind Schutzschaltungen gegen Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Übertemperatur. Das 80 x 80 x 30 mm große Gerät wiegt 315 g und kostet 70 Euro. ( Amazon Das neue LMP Netzteil mit 30 Watt lädt ebenfalls entsprechend des Ladestandards nach Power Delivery 3.0. Es empfiehlt sich insbesondere für MacBook Air, iPad Pro, iPad Air, iPad und iPad Mini sowie andere passende Devices mit USB-C-Anschluss. Eine LED-Statusanzeige informiert über den aktuellen Ladezustand. Schutzschaltungen wie im 96-W-Modell sind natütlich ebenfalls integriert. Der Adapter verfügt über einen USB-C Ladeport. Ein 1,5 m langes USB-C zu USB-C Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten. Preis: 35 Euro. ( Amazon Sony hat sein E-Mount Objektivsortiment um eine hochwertige Weitwinkel-Festbrennweite ergänzt. Das FE 14 Millimeter F1.8 GM (Modell SEL-14F18GM) ist erstaunlich kompakt und leicht (83 x 99,8 Millimeter, 460 Gramm) und empfiehlt sich insbesondere für Aufnahmen von Landschaften, Gebäuden, Sternenhimmel und Innenräumen.Das staub- und feuchtigkeitsgeschützte Objektiv ist ab Mai zum UVP von 1.599 Euro zu haben.