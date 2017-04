Super Mario Run mit Game Center, Miitomo & größerem Königreich

Nintendo hat für Super Mario Run ein Update auf Version 2.1 veröffentlicht, mit dem die Spielziele erweitert wurden. So gibt es nun eine Integration in das Apple Game Center, welches einige Spielziele beinhaltet, die allerdings Intensivspieler wahrscheinlich bereits alle erreicht haben. Interessanter ist dagegen schon die Erweiterung des Königreichs.So kann man in dem Königreich nun neue Gebäude freischalten und bauen, wozu allerdings eine große Zahl von Toads notwendig ist. Daher hat Nintendo über das Update die Höchstzahl auf 99.999 Toads angehoben. Durch Toads lassen sich nun neue Statuen bauen, zum Beispiel von Bob-omb oder Kugelwilli.Weitere Verbesserungen betreffen die integrierte Freunde-Funktion. Hierbei lassen sich beispielsweise die Miitomo-App und Super Mario Run miteinander verknüpfen. Dies erlaubt unter anderem ein Profil mit individuellen Mii-Avatare und tagesaktueller Kleidung bzw. Kostüm.Super Mario Run setzt nach wie vor mindestens iOS 8.0 voraus und kostet als einmalige In-App-Kauf 9,99 Euro. Ohne Kauf lässt sich das grundsätzlich kostenlose Nintendo-Spiel antesten, wobei die Zahl der Level stark begrenzt ist.