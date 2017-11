Sturztest des iPhone X: „Das zerbrechlichste iPhone der Geschichte“

Diverse Schäden nach Sturztests

„Das zerbrechlichste iPhone der Geschichte“

Phil Schiller betonte während der Präsentation des iPhone X, wie robust das neue iPhone trotz Glasrückseite ist. Das iPhone-Flaggschiff biete das widerstandsfähigste Glas, das jemals in einem Smartphone verwendet wurde, so Apples Marketingchef.Reparaturdienstleister SquareTrade gibt dem Glasdesign des iPhone X Apples Aussagen zum Trotz aber eine schlechte Bewertung hinsichtlich der Bruchsicherheit. Im Sturztest-Video des Anbieters zeigt sich das neue iPhone zerbrechlich.SquareTrade ließ das iPhone X mithilfe von Robotikvorrichtungen auf mehrerlei Arten aus etwa 1,83 Metern Höhe auf eine harte Bodenfläche fallen. Nach dem Sturz auf die Gehäuseseite versagte das OLED-Display und zeigte Grafikfehler. Zudem ließ sich die Home-Funktion nicht mehr nutzen. Der Fall auf die Vorderseite bewirkte ebenfalls ein Versagen des Displays und zudem auch von Face ID. Das Displayglas war zersplittert und hob sich zum Teil lose von Gehäuse ab. Als das iPhone mit der Rückseite aufprallte, zersplitterte das Gehäuseglas.Außer der Sturzrobustheit wurde das iPhone X auch einem einminütigen Schleudertest unterzogen. Das Ergebnis: Sowohl die Home-Funktion als auch Face ID klappten nicht mehr richtig. Zudem war die Rückseite zersplittert.Der Reparierbarkeit des iPhone X gibt SquareTrade ein schlechtes Zeugnis. Viele Kabel, der geteilte Akku, das im Vergleich zu anderen iPhones kleinere Logicboard und das hochpreise OLED-Display treiben den Aufwand und die Kosten von Reparaturen in die Höhe, so der Dienstleister.Das Fazit von SquareTrade fällt wenig schmeichelhaft aus: „Es ist das zerbrechlichste, höchstpreisige und am teuersten zu reparierende iPhone der Geschichte.“ Jason Siciliano von SquareTrade weist Kaufinteressen des neuen iPhones entsprechend auf das potenzielle Risiko, das mit dem Erwerb des iDevices verbunden ist, hin: „Die Fragilität des Geräts verbunden mit den hohen Reparaturkosten von 611,10 Euro für die meisten Schäden machen das iPhone X zur Quintessenz eines Hochrisiko-Smartphones.“