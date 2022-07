So würde der Stage Manager auf dem iPad mini aussehen

Offiziell bleibt der Stage Manager dem iPad mini fern

Stage Manager überzeugt auf dem iPad mini

Apple handelte sich in den vergangenen Jahren immer wieder die Kritik ein, das volle Potenzial des iPads ungenutzt zu lassen: Als Produktivgerät lasse das Tablet vor allem praktische Multitasking-Features missen und vor allem das Fenster-Management biete lediglich eine Handvoll rudimentärer Funktionen. Cupertino scheint sich der Kritik angenommen zu haben und implementiert den „Stage Manager“ für iPadOS 16: Mit diesem lassen sich Apps an der Seite ablegen und auf Wunsch stapeln. Allerdings steht das Feature nur Tablets mit M1-Chip zur Verfügung. 9to5Mac gelang es jedoch, den Stage Manager dank einer internen Einstellung im Code von iPadOS 16 auf dem iPad mini zu simulieren.Apples Entscheidung, den Stage Manager für das iPad ausschließlich auf Tablets mit M1-Chip bereitzustellen, sorgte bereits für Aufmerksamkeit: Selbst das 2020 veröffentlichte iPad Pro kommt ohne diese Funktion aus. Besitzer eines iPad mini müssen sich ebenfalls in Verzicht üben: Im aktuellen Ableger ist der vom iPhone 13 bekannte A15-Chip verbaut. 9to5Mac schaffte es aber, sich einen Eindruck über das Feature auf dem iPad mini mithilfe des iOS-Simulators zu verschaffen. Dabei stand vor allem die Frage im Raum, ob die Funktion auf einem so kleinen Gerät überhaupt Sinn ergibt: Die aktuelle Baureihe setzt auf eine Bildschirmdiagonale von 8,3 Zoll, sodass Multitasking möglicherweise nicht vollumfänglich zur Geltung kommt. Der Bericht kommt aber zu einem durchaus differenzierten Schluss.Zwar räumt der Bericht ein, dass das Display für allzu ausgefeilte Multitasking-Aufgaben tatsächlich zu klein sei, trotzdem könne sich der Stage Manager als nützlich erweisen: Die Darstellung dreier Fenster nebeneinander sei beispielsweise für das parallele Lesen in mehreren Sozialen Medien praktisch. Drag-and-drop werde auf diese Weise ebenfalls vereinfacht. Einige Screenshots wurden angefertigt, um diese auf dem iPad mini anzeigen zu lassen – die Originalgrößen finden sich hier Der Bericht bedauert Apples Vorgehen: Tatsächlich mache der Stage Manager auf dem iPad mini eine gute Figur; es sei eine Schande, dass dieser nicht wenigstens in einer abgespeckten Form auf dem Tablet Einzug hält.