Snapchat mit exklusivem iPhone-X-Feature: Neue Gesichtsmasken nutzen TrueDepth-Kamera

Bessere Gesichtsanpassung dank TrueDepth-Kamera

Snapchat hat drei neue Gesichtsfilter für Nutzer des iPhone X freigeschaltet, die das TrueDepth-Kamerasystem für eine bestmögliche Darstellung nutzen. Dank der Infrarotsensoren des iPhone-Flaggschiffes passen sich die neuen Masken dem Gesicht des Anwenders besser an als frühere Varianten.Das Design der drei Maskenoptionen ist Geschmacksache. Zur Auswahl stehen eine goldene Augenmaske, eine Art weiße Schädelmaske und eine mehrfarbige Gesichtsverzierung, die an die Kampfbemalung des vor allem in den 1980er Jahren bekannten Wrestlers Ultimate Warrior erinnert.Die TrueDepth-Technologie des iPhone X sorgt für eine passgenaue Darstellung auf jedem Gesicht. Zusätzlich berücksichtigt Snapchat das jeweilige Umgebungslicht und stellt den Bildhintergrund des Nutzers – ähnlich wie der Porträtmodus des iPhone X – leicht unscharf dar, um den Fokus komplett auf die Gesichtsmasken zu richten.Das neue, TrueDepth-unterstützte Feature benötigt kein App-Update von Snapchat (Store: ) und wird Anwendern schrittweise bereitgestellt. Bis jeder Nutzer auf die Masken zugreifen kann, vergehen eventuell noch ein paar Tage.