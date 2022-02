Silikon Case für iPhone 13: Leak zeigt neue Farbvarianten

Majin Bu: Silikon Case bald in zwölf Farben



Quelle: @MajinBuOfficial via Sämtliche Farben des Silikon Case, inklusive der vier neuen VariantenQuelle: @MajinBuOfficial via Twitter

Neue Hüllen, Wallets und Armbänder für das kommende Event?

Kalkrosa, Pink Pomelo, Klee, Mitternacht, Abyssblau, Eisblau, Gelborange und Product Red – wer eine Silikonhülle für sein iPhone 13 sucht, kann bei Apple aus dem Vollen schöpfen und eine der acht oben genannten Farben wählen. Das Unternehmen scheint seit einiger Zeit ohnehin Gefallen an einer breiten Farbpalette gefunden zu haben – bei vielen Produkten wie dem iPhone, iPad Air und iMac zeigt sich Cupertino in dieser Sache recht experimentierfreudig. Nun verweist Majin Bu auf vier neue Varianten. Bereits bei den letzten Cases fiel Bu mit einschlägigen Leaks auf, die sich allesamt als richtig erwiesen.Ob iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro oder iPhone 13 Pro Max – laut Majin Bu beglückt Apple Nutzer eines solchen Geräts bald mit einer Frühlingskollektion des Silikon Case. Zu den acht Farben gesellen sich vier weitere hinzu: Gelb, Orange, Lila sowie Dunkelgrün. Selbstverständlich werden auch die neuen Silikonhüllen mit MagSafe kompatibel sein, somit lässt sich das entsprechende Ladegerät genauso problemlos andocken wie der offizielle externe Akku und das Lederwallet.In Bus Twitter-Thread finden sich noch weitere Aufnahme der Hüllen. Änderungen für Apples offizielles Leder Case sind hingegen noch nicht bekannt: Interessenten müssen sich nach wie vor mit „nur“ fünf Farben begnügen: Goldbraun, Dunkelkirsch, Schwarzgrün, Mitternacht und Wisteria stehen zur Auswahl.Wann die neuen Hüllen in Apples Online Store Einzug halten, ist nicht bekannt, allerdings dürfte es nicht mehr allzu lange dauern: Gerüchten zufolge ist das nächste Event bereits kurz vor der Tür. Vermutlich wird Cupertino auch Armbänder für die Apple Watch mit den neuen Farben vorstellen. Als einigermaßen wahrscheinlich gilt zudem, dass der Konzern auch der Lederhülle und dem Wallet neue Farbvarianten spendiert. Silikon Case mit MagSafe für das iPhone 13 im Apple Online Store