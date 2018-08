Screenshots aus 18 Jahren: Wie sich Mac OS X seit den Anfangstagen wandelte (mit Umfrage)

Ein klassischer Aqua-Button Ein klassischer Aqua-Button



Vor ziemlich genau 18 Jahren veröffentlichte Apple Mac OS X Kodiak. Wer nun etwas ungläubig auf den Produktnamen sieht und sich an eine solche Systemversion nicht erinnert: Kodiak war der Codename für die erste Public Beta von Mac OS X. Erstmals konnte eine größere Nutzerschaft auf das brandneue System zugreifen und Apple Rückmeldung liefern. Entwickler hatten hingegen schon vorher Zugriff auf Mac OS X, das am Anfang der Betaphase ("Developer Preview") noch über die Oberfläche des klassischen Mac OS verfügt hatte. Die Oberfläche bezeichnet Apple heute wie damals als "Aqua", wenngleich für jüngere Mac-Nutzer wohl nicht mehr ganz nachvollziehbar ist, woher diese Bezeichnung stammt.Zum Erscheinen von Mac OS X konnte man sich die Namensgebung aber noch sehr einfach herleiten. Kontrollelemente erhielten das Design von Wassertropfen, die auf einer glatten Oberfläche schwammen. Was aufgrund der starken Plastizität heute nicht mehr übermäßig modern wirkt, war einst eine optische Revolution. Auch der Streifen-Look, ausgeprägte Schatten und Reflexionen sind Stilmittel, die das Bild von Mac OS X prägten.Mit jeder neuen Systemversion nahm Apple Anpassungen an der Oberfläche vor. Beispielsweise wurden die Aqua-Elemente kontinuierlich flacher, das Streifenmuster des Hintergrunds stetig schwächer. Den Versuch, stattdessen Flächen wie gebürstetes Metall aussehen zu lassen, verwarf Apple ebenfalls nach wenigen Jahren. Eingeführt mit Mac OS 10.3 Panther überlebte "Brushed Metal" zwar noch 10.4 Tiger, in 10.5 Leopard stellte Apple aber von Metall auf Kunststoff um.Die Designer von OS X 10.7 Lion hämmerten nun endgültig Aqua-Elemente flach und begannen, auch Farben zu streichen. Trotz häufig geäußerter Kritik ist seitdem die Finder-Seitenleiste grau, 10.6 Snow Leopard hatte den einzelnen Elementen noch unterschiedliche Farben spendiert.Der optisch sichtbarste Umstieg erfolgte bei OS X 10.10 Yosemite, mit dem auch das Mac-Betriebssystem eine flache Oberfläche erhielt. Nur die blaue Farbgebung der Buttons erinnert noch grob an die frühen Tage, ansonsten ist das heutige Aqua weitgehend lediglich ein Namensvetter des damaligen Designs.Wer sich durch Bilderstrecken sämtlicher früherer Systemversionen klicken und das Design noch einmal im Detail unter die Lupe nehmen will, dem sei das Projekt " Aqua Screenshot Library " von 512 Pixels empfohlen. Dieses zeigt Mac OS X seit der ersten Public Beta und dokumentiert daher gut, wie sich das Erscheinungsbild in den vergangenen 18 Jahren kontinuierlich wandelte. Nehmen Sie auch an der Umfrage unterhalb dieser Meldung teil und entscheiden Sie sich für die Ihrer Meinung nach gelungenste Designsprache.