Schutz vor Cyber-Attacken: Apple, Cisco, Allianz und Aon mit gemeinsamer Sicherheits-Lösung

Schutz vor Ransomware und anderen Gefahren

Apple schließt sich mit Cisco, Allianz und Aon zusammen, um Unternehmen ein Rundum-sorglos-Paket zum Schutz vor Cyber-Kriminalität bereitzustellen. Cisco und Apple kümmern sich um die dazugehörige Technologie und unterstützten Geräte. Allianz und Aon übernehmen die entsprechenden Versicherungs-Dienstleistungen und Risikomanagement-Aspekte.Unternehmen verfügen oftmals nicht über die nötigen Ressourcen, um sich effizient vor Cyber-Attacken zu schützen, so Apple . Die durch kriminelles Handeln entstehenden Verluste und Kosten seien für Firmen schlussendlich teurer als Investitionen in präventive Sicherheitsmaßnahmen. Entsprechend umfasse die neue Dienstleistung alles, was zum primären „Cyber-Schutz“ von Betrieben gehöre.Das Sicherheitspaket von Apple, Cisco, Allianz und Aon besteht aus den drei Kernkomponenten Cyber Resilience Evaluation, Cyber Insurance und Incident Response Services. Aon untersucht zunächst per Cyber Resilience Evaluation den Status Quo des jeweiligen Unternehmens und schlägt Wege vor, wie sich die Sicherheit bestehender Systeme verbessern lässt. Zudem bietet Allianz auf die individuellen Bedürfnisse der Firma zugeschnittene Versicherungen. Als dritte Säule fungieren die Incident Response Services von Cisco and Aon, die einen 24-Stunden-Support für den Fall einer Malware-Attacke vorsehen. Hinzu kommen die Sicherheitsmechanismen, die ohnehin schon in Apple-Produkten und Cisco-Technologien implementiert sind.Die Dienstleistung ist ab heute verfügbar und gilt exklusiv für Firmenkunden, die bereits Apple-Geräte und Cisco Ransomware Defense verwenden. Weitere Informationen gibt es bei Cisco