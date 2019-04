Runderneuerte MyFRITZ!App für iOS erschienen

Zugriff im Heimnetz und von unterwegs

Smarthome-Widget für den Sperrbildschirm

Kompatibel zu iPhone, iPad und iPod touch

Eine komplett runderneuerte Ausgabe der MyFRITZ!App für iPhone und iPad hat AVM jetzt veröffentlicht. Version 2.0 für IOS bringt unter anderem eine überarbeitete Benutzeroberfläche und Smarthome-Steuerung mit und ist ab sofort im App Store erhältlich.Die kostenlose App erlaubt wie bisher den Zugriff auf die FRITZ!Box sowohl im Heimnetz als auch von unterwegs. Sie zeigt unter anderem die im Router gespeicherten Anruflisten an und ermöglicht das Abhören von Nachrichten, die auf den integrierten Anrufbeantwortern eingegangen sind. In der überarbeiteten Version informiert die App darüber hinaus durch Mitteilungen auf iPhone oder iPad über entgangene Anrufe, neue Sprachnachrichten und Ereignisse im Heimnetz, etwa die Anmeldung von Geräten im WLAN.Wichtigste Neuerung in Version 2 ist ein Widget für den iOS-Sperrbildschirm, mit dem Smarthome-Geräte von AVM gesteuert werden können. So lässt sich etwa von unterwegs mit einem Heizkörperthermostat FRITZ!DECT 301 die Raumtemperatur regeln oder die Funksteckdose FRITZ!DECT 200 steuern. Zudem kann man auf Fotos, Videos und Musik und andere Dateien zugreifen, die in der FRITZ!Box selbst oder einem angeschlossenen USB-Speicher abgelegt sind.FRITZ!App Version 2 erfordert mindestens iOS 10.0 und ist kompatibel zu iPhone, iPad und iPod touch. Um alle Funktionen der App nutzen zu können, benötigt man eine FRITZ!Box, auf der mindestens FRITZ!OS 6.50 installiert ist. Für die Nutzung von unterwegs muss auf dem Router eine VPN-Verbindung eingerichtet beziehungsweise der Internetzugriff aktiviert werden. MyFRITZ!App aus dem App Store herunterladen FRITZ!Box 7590 bei Amazon Funksteckdose FRITZ!DECT 200 bei Amazon Heizkörperthermostat FRITZ!DECT 301 bei Amazon