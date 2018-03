"Recht auf Reparierbarkeit" soll auch in Apples Heimat kommen

Apple gegen Recht auf Reparierbarkeit

"Vor einer Generation war sie noch eine Selbstverständlichkeit, aber heutzutage in Zeiten der geplanten Obsoleszenz wird sie immer seltener", so die demokratische Abgeordnete Susan Eggman in der State Assembly von Kalifornien. Gemeint ist das "Recht auf Reparierbarkeit", welche den Besitzer von Elektronikgeräten dazu ermächtigen soll, bei Reparaturen unter einer Vielzahl von Werkstätten wählen zu können. Deswegen legte sie jetzt den Gesetzentwurf für ein »Right to Repair Act« vor. Einer der Kernpunkte: Smartphone-Hersteller müssen den Gerätebesitzern sowie unabhängigen Reparaturwerkstätten Ersatzteile, Reparaturinformationen und Diagnosewerkzeuge zur Verfügung stellen.Apple legt großen Wert darauf, dass iPhone, Mac und Co. nur von Apple selbst oder zertifizierten Händlern repariert werden darf. Nur diese erhalten die notwendige Ausstattung - wenn dagegen Drittwerkstätten Hand an ein Gerät anlegen, verliert es mindestens die Garantie. Manchmal geht Apple sogar restriktiver dagegen vor: Für Aufregung sorgte 2016 der sogenannte »Fehler 53«. Dieser wurde mit iOS 9 als Diebstahlschutz-Feature eingeführt und deaktivierte dauerhaft alle Geräte, deren Touch-ID-Sensor von unregistrierten Werkstätten repariert worden war (MTN berichtete: ).Auch jetzt lobbyieren Apple und andere Smartphone-Hersteller gegen »Right to Repair«-Gesetze. Das Management argumentiert dabei, die Verfügbarkeit aller relevanten Informationen öffne Stümpern und Hackern Tür und Tor. Eggman dagegen hofft dadurch auf besseren Service und niedrigere Preise.Sollte Eggmans Gesetzentwurf in Kalifornien tatsächlich verabschiedet werden, reiht sich Apples Heimatstaat in eine immer längere Liste von US-Staaten mit ähnlichen Gesetzen ein. Bisher haben mit Washington, Massachusetts, Vermont, New York, Hawaii, Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, North Carolina, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Tennessee und Virginia bereits 17 der 50 Staaten »Right to Repair«-Gesetze eingeführt.