Reachability-Fehler in iOS 11: Federighi verspricht Behebung

Nicht mehr erreichbar

Federighi antwortet

Kein Reachability fürs iPhone X?

Als Apple die Displaygröße von iPhones im Jahr 2014 von 4’’ auf mindestens 4,7’’ erhöhte, empfanden dies viele Beobachter als wichtigen und guten Schritt. Da die Displaydiagonale der üblichen Daumenlänge damit aber endgültig enteilt ist, sorgte dieser Schritt bei der Ein-Hand-Bedienung für Schwierigkeiten. Apple adressierte dieses Problem mit der Reachability-Funktion: Zweimaliges Tippen auf den Home-Button verschiebt alle UI-Elemente auf die untere Displayhälfte, wo sie mit dem Daumen bequem erreichbar sind.Seit iOS 11 hat diese Funktion aber einen Haken. Denn zum Ausklappen der Mitteilungszentrale ist ein Wisch vom oberen Displayrand nach unten notwendig. Bis zu iOS 10 stellte dies kein Problem dar, weil auch der Anfassbereich auf halbe Displayhöhe herabgesetzt wurde. Bei iOS 11 hingegen versäumte Apple dies, der Anfasspunkt ist weiterhin über der oberen Displaykante und damit für Ein-Hand-Bedienung unerreichbar.Ein iPhone-Nutzer wandte sich deswegen direkt an iOS-Chefentwickler Craig Federighi und fragte, ob diese Änderung von iOS 11 eine bewusste Design-Entscheidung oder einfach ein Fehler sei. Tatsächlich reagierte Federighi auf die Anfrage, allerdings nur mit einem kurz angebundenen »We are fixing it.« (Wir beheben das). In der aktuellen Betaversion von iOS 11.1 ist das Problem immer noch vorhanden. Möglicherweise dauert es deswegen noch bis zu einem darauf folgenden Bugfix-Update, um auch dieses Detail anzugehen.Übrigens, bei dem im November erscheinenden iPhone X hat Reachability ein noch viel gravierenderes Problem: Es gibt den für die Aktivierung notwendigen Home-Button nicht mehr. In bisherigen Betaversionen von iOS 11 gab es auch keinen Hinweis auf eine alternative Funktionsweise. Nichtsdestotrotz ist der Reachability-Modus beim iPhone X mit seinem 5,8’’-Display weiterhin sinnvoll. Es bleibt abzuwarten, ob bis zum Marktstart des OLED-iPhones noch eine Lösung dafür bekannt wird.Weiterführende Links: