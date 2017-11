Raub im Apple Store: Mit dem Motorroller durch die Glasfassade

Frontalangriff während normalem Besucherverkehr

Apple attraktiv für Diebe und Räuber

Um 12.42 Uhr Ortszeit ging bei der Polizei in London der erste Notruf ein, dass eine Gruppe von brutalen Räubern den Apple Store in der Regent Street am helllichten Tage während der Öffnungszeiten heimgesucht habe. Sie kamen auf mehreren Motorrollern an und nutzten auch einen von ihnen, um sich durch die gläsernen Fronttüren gewaltsam Zutritt zu verschaffen.Einige von ihnen blieben draußen postiert, um als Späher nach der Polizei Ausschau zu halten. Außerdem hielten sie zwei Sicherheitswächter auf Abstand, indem sie diese mit Hämmern bedrohten. Die zahlreichen Augenzeugen innerhalb des Apple Stores berichten, dass der Überfall etwa drei Minuten lang gedauert habe, bevor sich die Bande mit ihren Krafträdern und einer umfangreichen Beute aus iPhones, iPads, Apple Watches und MacBooks wieder aus dem Staub machte. Über die Schadenshöhe gibt es noch keine Informationen; sicherlich ist sie aber höher als der Wert des Tatmopeds, das die Verbrecher im Store hinterließen. Es wurde bereits auf Hinweise untersucht.Die Räuber sind noch auf freiem Fuß und die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die über die Fluchtrichtung Hinweise geben können. Zwei gestohlene iPhone X konnten bereits in der Nähe des Bahnhofs Kings Cross sichergestellt werden. London wird in der letzten Zeit öfter von Raubüberfällen nach diesem Muster unter Zuhilfenahme von Krafträdern heimgesucht.Apples Elektronikprodukte stellen eine begehrte Beute für Diebesbanden dar, denn sie sind handlich, wertvoll und beliebt. Zwar gibt es verschiedene Möglichkeiten, etwa gestohlene iPhones aus der Ferne unbrauchbar zu machen, doch ist es durchaus möglich, dass die Schurken schneller ahnungslose Käufer oder sonstige Abnehmer für ihr Raubgut finden. Auch die Ausschlachtung der Geräte als Ersatzteillager ist für manch Kriminellen ein lukratives Geschäft. Zum Start des iPhone X stahlen Verbrecher in San Francisco eine ganze Wagenladung der OLED-iPhones aus einer Lieferung für einen Apple Store. Insgesamt wurden 313 iPhone X erbeutet (MTN berichtete: ).