Mehr als 300 iPhone X aus Lieferung an Apple Store gestohlen

Wenn ein neues iPhone ohnehin schon mindestens 999 US-Dollar, hierzulande sogar 1.149 Euro kostet, und dann beim Verkaufsstart auch noch nicht in ausreichender Menge zur Verfügung steht, handelt es sich um ein äußerst wertvolles und begehrtes Gerät. Am heutigen Verkaufsstart des iPhone X gibt es einen enormen Nachfrageüberschuss über die begrenzten Produktionskapazitäten; zu kurz gekommene Enthusiasten sind deswegen bereit, noch deutlich mehr als den üblichen Preis zu zahlen, um über Plattformen wie eBay doch noch an ihr Objekt der Begierde zu kommen. Leider erzeugt dies auch bei Kriminellen großen Appetit auf das Gerät.Besonders gefährdet sind deswegen Lieferungen von großen Mengen an iPhone X, etwa wenn es um die Bestückung eines Apple Stores mit den OLED-iPhones geht. Wie jetzt bekannt wurde, haben Diebe in den USA bereits am Mittwoch eine solche Lieferung ausgeraubt. Ein UPS-Truck sollte die 313 iPhone-X-Modelle eigentlich an den Apple Store Stonestown in San Francisco liefern; doch drei »rauchige Gestalten« brachen zuvor in den Lieferwagen ein und entwendeten die gesamte Ladung im Wert von etwa 370.000 Dollar plus die Enttäuschung all derer, die in jenem Apple Store einen Blick auf das Gerät werfen oder es kaufen wollten. Der Fahrer befand sich zu dieser Zeit in einem Einkaufszentrum am Rande der Stadt, allerdings wurden die Täter von einem Hausmeister in der Nähe beobachtet und fotografiert.Es ist stark anzunehmen, dass die Diebe ihre Beute so schnell wie möglich weiterverkaufen möchten. Denn erstens ist die Nachfrage wohl selten so stark wie am heutigen Verkaufsstart und zweitens gab die Polizei von San Francisco an, dass sämtliche Seriennummern der gestohlenen iPhone X bekannt seien. Sie wiederzufinden, wäre also recht leicht möglich, auch wenn viele bis dahin wohl an ahnungslose Käufer weitergegeben worden sein dürften. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur, die Ermittlungen laufen.