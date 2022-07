Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

Dorado

All Windows Appear

Mikrolern für Swift

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Braveland

FitBat - Fitness WorkOut Timer

Neutron Music Player

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

Nur 48 Stunden

Couchgeflüster

True Grit

La dolce vita

Inherent Vice

Zwölf Uhr mittags

Geräte und Gadgets

Weitere preisreduzierte Geräte und Gadgets:

AirPods Pro mit MagSafe-Ladecase

Samsung T7 Touch Portable SSD 2 TB

Sony WH-1000XM3 ANC-Kopfhörer

Hinweis

Zum Schreien komische Zwillinge, Klassiker der Filmgeschichte und eine leistungsfähige Synthesizer-App für iPhone und iPad: Das alles und einiges mehr ist heute zu reduzierten Preisen zu haben. Mit zum Teil kräftigen Rabatten gibt es außerdem ein Lernprogramm für Swift, eine Scrollhilfe für den Mac sowie einen modernen Western. Außerdem im Angebot sind ein 65-Zoll-OLED-Fernseher mit AirPlay 2 und die Apple AirPods Pro mit MagSafe-Ladecase.statt 9,99 € (ab macOS 10.14)Diese App ermöglicht das Scrollen ohne die Nutzung der Scrollbar eines App-Fensters. „ScrollAnywhere“ erweitert hierfür Maustasten beziehungsweise -flächen um eine entsprechende Funktion. Wird diese gedrückt und gehalten, lassen sich Fensterinhalte unabhängig von der Position des Zeigers mit Mausbewegungen vertikal nach oben oder unten verschieben. Das Verhalten der App sowie die Geschwindigkeit lassen sich dabei nach eigenen Vorlieben konfigurieren.statt 2,99 € (ab macOS 11.2)Die App ermöglicht eine projektbezogene Zeiterfassung. In „TimeRecorder Task“ lassen sich beliebig viele Aufgaben erstellen, denen man dann mit nur einem Klick den Beginn und das Ende einer entsprechenden Tätigkeit zuweisen kann. Die Anwendung eignet sich unter anderem für die Erfassung von Arbeits- und Reisezeiten. Die Einträge lassen sich zudem exportieren, um sie etwa in Numbers, Excel oder SAP-Systemen weiter zu bearbeiten oder zu archivieren. Versionen für iPhone und iPad sind ebenfalls verfügbar.- 1,99 € statt 2,99 €- 1,99 € statt 3,99 €- 4,99 € statt 39,99 €statt 4,99 € (ab iOS 9.0)Rallye-Gaming in Konsolenqualität verspricht der Entwickler dieses Spiels für iPhone, iPad und Apple TV, das auch auf einem Mac mit M-Chip genutzt werden kann. „Rush Rally 3“ bietet unter anderem Renn-Action bei Tag und Nacht sowie verschiedensten Witterungsverhältnissen und auf diversen Pisten. Zur Verfügung stehen mehr als 72 Etappen auf Asphalt, Schotter oder Sand. Der Fuhrpark lässt sich individuell gestalten, zudem gibt es einen Multiplayermodus sowie Live-Events.statt 19,99 € (ab iOS 10.0)Die Synthesizer-App für iPhone, iPad und iPod unterstützt unter anderem 16-stimmige Polyphonie und stellt standardmäßig 650 Presets zur Verfügung. Synthmaster One ist zudem kompatibel zu AudioUnits V3 und lässt sich somit im Zusammenspiel etwa mit Garage Band, Cubasis und weiteren Anwendungen nutzen. Die erzeugten Daten kann man via iCloud mit anderen Geräten synchronisieren. Der Nachfolger SynthMaster 2 ist derzeit ebenfalls im Preis reduziert, er kostet 4,99 Euro statt regulär 24,99 Euro.- 0,99 € statt 2,99 €- 0,99 € statt 1,99 €- 4,99 € statt 8,99 €statt 9,98 € | AmazonKomödie von Ivan Reitman, 1988, 106 MinutenSie könnten unterschiedlicher nicht sein und sind dennoch Zwillinge: Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito. Natürlich nicht im wahren Leben, sondern in diesem Film in ihren Rollen als Julius und Vincent. Die beiden sind das Ergebnis eines Experiments, wurden bei der Geburt getrennt und haben sehr unterschiedliche Lebenswege beschritten. Als sie Jahrzehnte später zueinander finden, prallen zwei höchst unterschiedliche Charaktere aufeinander – und das hat schreiend komische Konsequenzen.statt 9,99 € | AppleMusikfilm von Bradley Cooper, 2018, 136 MinutenDas Regiedebüt von Bradley Cooper ist bereits die dritte Neuverfilmung des 1937 entstandenen Hollywood-Klassikers "Ein Stern geht auf". Der Streifen erzählt die Geschichte der jungen Sängerin Ally Campana, gespielt von Lady Gaga, die über Nacht zum gefeierten Star wird. Ihr Aufstieg geht einher mit dem Niedergang des alkoholkranken Stars Jackson Maine, der sie liebt und unterstützt. Der Film erhielt einen Oscar für den besten Filmsong ("Shallow") und war in weiteren Kategorien für eine der begehrte Auszeichnungen nominiert.(Actionkomödie, 1982) - 4,99 € statt 9,99 € | Apple(Komödie, 2005) - 3,98 € statt 9,98 € | Amazon(Western, 2010) - 5,99 € statt 8,99 € | Apple(Tragikomödie, 1960) - 4,98 € statt 9,98 € | Amazon(Thriller, 2015) - 3,99 € statt 9,99 € | Apple(Western, 1952) - 5,98 € statt 9,98 € | Amazonstatt 2.499,00 €Den 4K-Fernseher mit einer Displaydiagonale von 65 Zoll (165 Zentimeter) bietet Amazon derzeit mit 59 Prozent Rabatt auf die unverbindliche Preisempfehlung und somit zum aktuellen Tiefpreis an. Das smarte Gerät von LG mit webOS 6.0 unterstützt Apple AirPlay 2 und hat natürlich alle relevanten Streamingdienste an Bord. Es verfügt zudem über ein integriertes Dolby-Atmos-fähiges 2.0-Soundsystem sowie Support für HDR10 Pro, HLG und Dolby Vision IQ. Die intelligente Fernbedienung namens Magic Remote ist im Lieferumfang enthalten.statt 259,00 €Den WLAN-Router von AVM gibt es aktuell bei Saturn und Amazon so günstig wie bei keinem anderen großen Onlinehändler. Das Gerät unterstützt DSL-Anschlüsse mit Supervectoring bis zu 300 Megabit/Sekunde, ist mesh-fähig und bietet Dual-Band. Die Übertragungsraten im heimischen Funknetz betragen maximal 1.733 MBit/s im 5-GHz-Band und 800 MBit/s bei 2,4 GHz. Außerdem ist natürlich eine IP-Telefonanlage an Bord, gleichzeitig dient die FRITZ!Box 7590 als DECT-Basis für bis zu sechs Schnurlostelefone. Darüber hinaus bietet der Router vier Gigabit-LAN-Ports und zwei USB-3-Schnittstellen.- 202,79 € statt 279,00 €- 205,99 € statt 229,61 €- 189,00 € statt 379,00 €: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.