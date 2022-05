Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Apps und Spiele im iOS App Store

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Geräte und Gadgets

Anker 325 Powerbank 20000 mAh - 33,99 €

Einige praktische Tools für Mac, iPhone und iPad gibt es derzeit im App Store zu reduzierten Preisen. Zu den Filmen, welche aktuell im iTunes Movie Store und bei Amazon mit Rabatt angeboten werden, gehört unter anderem ein Sozial- und Politdrama mit den Hollywoodstars Whoopi Goldberg und Sissy Spacek. Amazon offeriert an diesem Wochenende zudem wieder zahlreiche Streifen zum Ausleihen für 99 Cent. Außerdem gibt es eine leistungsfähige Powerbank zum günstigen Preis.statt 3,99 € (ab macOS 10.13)In diesem Spiel begibt man sich auf die Reise in eine surreale Welt. „Kensho“ verschmilzt dabei Natur, Zeit und Raum zu einer Einheit. Ausgangspunkt ist ein verwahrlostes Zimmer, in dem außergewöhnliche Dinge vor sich gehen. Etliche Türen weisen den Weg in wunderschöne Landschaften, unter anderem Wälder, Wüsten und Meere, aber auch einen Dschungel. Um dorthin zu gelangen und sie zu durchqueren, muss man Fliesen und Steine verschieben sowie Hindernisse beseitigen. Untermalt wird das Spiel durch einen abwechslungsreichen Soundtrack.2,99 € statt 3,99 €- 0,99 € statt 1,99 €- 1,99 € statt 2,99 €- 9,99 € statt 19,99 €statt 24,99 € (ab iOS 11.0)Mit dieser App lassen sich auf dem iPad schnell Zeugnisberichte für die ersten beiden Grundschulklassen sowie Beurteilungen ab Klasse 3 erstellen. „Schulberichtsmanager“ eignet sich darüber hinaus für das Schreiben von Übergangsgutachten in weiterführende Schulen, das Programm ist somit auch eine Hilfe bei Elterngesprächen zur Bildungsempfehlung. Die App enthält mehr als 7.000 von Lehrerinnen und Lehrern zusammengestellte Satzbeispiele. Diese sind unter anderem nach Klassenstufen und Kategorien gegliedert.- 2,99 € statt 4,99 €- 7,99 € statt 14,99 €- 0,99 € statt 1,99 €- 1,99 € statt 9,99 €statt 9,99 € | ApplePolitdrama von Richard Pearce, 1990, 95 MinutenDer Film thematisiert die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und Umbrüche, welche in den Vereinigten Staaten mit der Bürgerrechtsbewegung in den 1950er Jahren einhergingen. Whoopi Goldberg spielt darin eine afroamerikanische Haushaltshilfe namens Odessa Cotter, die wegen des von Martin Luther King ausgerufenen Bus-Boykotts in Alabama nur noch zu Fuß zur Arbeit kommen kann. Um ihr das Leben zu erleichtern, holt ihre Chefin (Sissy Spacek) sie mit dem Auto von zu Hause ab. In der aufgeheizten Stimmung führt das zu schweren Konflikten.statt 9,98 € | AmazonKomödie von Marc Lawrence, 2007, 104 MinutenDie besten Zeiten sind für Alex Fletcher, gespielt von Hugh Grant, lange vorbei. Der einstige Popstar muss über Jahrmärkte tingeln und in Oldieshows auftreten, um sich über Wasser halten zu können. Eines Tages allerdings eröffnet sich ihm völlig überraschend die Chance auf ein erfolgreiches Comeback. Dafür braucht Fletcher aber noch einen zündenden Song. Hilfestellung kommt von einer gewissen Sophie Fisher (Drew Barrymore), die sich eigentlich nur um seine Pflanzen kümmern soll. Die kauzige junge Dame hat nämlich eine lyrische Ader.Amazon bietet an diesem Wochenende wieder zahlreiche Filme zum Ausleihen für 99 Cent an. Für knapp einen Euro zu haben sind unter anderem Streifen wie Schachnovelle , der Welterfolg Fifty Shades of Grey , der Science-Fiction-Thriller Life in Space sowie das musikalische Biopic The Sparks Brothers . Um die Filme zu diesem Preis leihen zu können, ist eine Prime-Mitgliedschaft erforderlich, die Aktion kann aber wie stets auch schon im Rahmen des kostenlosen Probemonats genutzt werden.(Liebeskomödie, 2014) - 3,99 € statt 9,99 € | Apple(Komödie, 2014) - 4,98 € statt 9,98 € | Amazon(Thriller, 2014) - 3,99 € statt 9,99 € | Apple(Komödie, 2011) - 5,98 € statt 9,98 € | Amazonstatt 279,00 €Apples kabellose In-Ears mit aktiver Geräuschunterdrückung und MagSafe-Ladecase gibt es aktuell bei Amazon so günstig wie bei keinem anderen großen Onlineshop. Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung lassen sich 80 Euro sparen. Die AirPods Pro unterstützen 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking und verfügen über einen adaptiven Equalizer, der die Musik automatisch an die Ohren des Trägers anpasst. Der Transparenzmodus sorgt dafür, dass man das Umfeld hört und entsprechend reagieren kann. Die Geräte sind vor Schweiß und Wasser geschützt. Die Akkulaufzeit gibt Apple mit 4,5 Stunden an, mit dem Energievorrat des MagSafe-Ladecase sind es über 24 Stunden.statt 49,00 €Mit dieser Powerbank kann man ein iPhone 11 bis zu viermal aufladen, ein iPad mini 5 immerhin noch mehr als zweimal. Das Gerät verfügt über zwei USB-A-Ports mit Ankers hauseigener Technik namens PowerIQ. Zum Aufladen des Akkus, welcher eine Kapazität von 20.000 Milliamperestunden bietet, gibt es einen USB-C- sowie einen Micro-USB-Anschluss. Für Letzteren ist ein entsprechendes Kabel im Lieferumfang enthalten, Anker legt zudem eine Reisehülle bei. Ein passendes Lightning-Kabel muss allerdings separat erworben werden, das gilt auch für das Ladegerät - 49,99 € statt 59,00 €- 549,99 € statt 699,99 €- 179,99 € statt 199,99 €- 399,99 € statt 499,98 €: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.