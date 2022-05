Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Here Be Dragons

Folder Factory

MaxCommander

Rechenfeld

Cosmic Express

Reggae Drummer

Krieg der Welten

Mulholland Drive

Die Vögel

Horton hört ein Hu!

Happy Feet

Romeo und Julia

Samsung T7 Portable SSD 1 TB - 98,99 €

Anker PowerPort III Pod 65W

Anker USB-C Hub für MacBook

Roku Streambar 4K

WLAN-Router TP-Link Archer AX55

statt 4,99 € (ab macOS 10.10)Mit dieser App lassen sich beliebig viele Audio-Tracks gleichzeitig erstellen, bearbeiten und schneiden. „Frequency Music Studio" unterstützt alle gängigen Formate wie etwa M4A, MP4, MP3, AIFF und WAV, sodass auch die Tonspuren von Videos editiert werden können. Beeinflussen kann man zahlreiche Parameter, beispielsweise Geschwindigkeit, Lautstärke und Kanalabmischung. Darüber hinaus stehen zahlreiche Filter und ein Equalizer zur Verfügung. Mithilfe eines an den Mac angeschlossenen MIDI-Keyboards ist es zudem möglich, Spuren mit verschiedenen Instrumente aufzunehmen.statt 9,99 € (ab macOS 10.15)Wer ein Instrument erlernen möchte oder es bereits spielen kann, muss sich in aller Regel unweigerlich mit Noten auseinandersetzen. Scalemaster 2 ist ein Nachschlagewerk für Tonleitern und Akkorde. Diese werden unter anderem in Form von Klaviertasten und Gitarrensaiten präsentiert, aber natürlich auch als Noten dargestellt. Die App enthält 211 Tonleitern sowie 41 der gängigsten Akkordstrukturen und unterstützt alle gängigen Notenschlüssel. Zu den zahlreichen Features gehören zudem diverse Stimmungen von Saiteninstrumenten, einstellbare Instrumentenpositionen und Tonleiterübungen. Die Anwendung ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet. Mithilfe eines an den Mac angeschlossenen MIDI-Keyboards ist es zudem möglich, Spuren mit verschiedenen Instrumente aufzunehmen.statt 9,99 € (ab macOS 10.15)Wer ein Instrument erlernen möchte oder es bereits spielen kann, muss sich in aller Regel unweigerlich mit Noten auseinandersetzen. Scalemaster 2 ist ein Nachschlagewerk für Tonleitern und Akkorde. Diese werden unter anderem in Form von Klaviertasten und Gitarrensaiten präsentiert, aber natürlich auch als Noten dargestellt. Die App enthält 211 Tonleitern sowie 41 der gängigsten Akkordstrukturen und unterstützt alle gängigen Notenschlüssel. Zu den zahlreichen Features gehören zudem diverse Stimmungen von Saiteninstrumenten, einstellbare Instrumentenpositionen und Tonleiterübungen. Die Anwendung ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.statt 6,99 € (ab iOS 10.0)Diese Schreiblern-App wird nach Angaben des Entwicklers unter anderem an Schulen in Deutschland. Österreich und der Schweiz eingesetzt. „Yetis Buchstaben-Spielplatz" enthält sechs interaktive Spiele, mit denen Kinder das Alphabet kennenlernen und erste Schreibübungen absolvieren können. Die Anwendung unterstützt acht verschiedene Schulschriften wie etwa die Vereinfachte Ausgangsschrift und Druckschrift, aber auch Sütterlin und Kurrent. Zur Verfügung stehen sieben Sprachen. Die Lernmotivation wird durch ein kindgerechtes Belohnungssystem gefördert. statt 6,99 € (ab iOS 10.0)Diese Schreiblern-App wird nach Angaben des Entwicklers unter anderem an Schulen in Deutschland. Österreich und der Schweiz eingesetzt. „Yetis Buchstaben-Spielplatz" enthält sechs interaktive Spiele, mit denen Kinder das Alphabet kennenlernen und erste Schreibübungen absolvieren können. Die Anwendung unterstützt acht verschiedene Schulschriften wie etwa die Vereinfachte Ausgangsschrift und Druckschrift, aber auch Sütterlin und Kurrent. Zur Verfügung stehen sieben Sprachen. Die Lernmotivation wird durch ein kindgerechtes Belohnungssystem gefördert.statt 2,99 € (ab iOS 6.0)Mit diesem Spiel endet die Braveland-Trilogie. Darin macht sich eine Piratencrew unter der Führung von Kapitän Jim auf den Weg, um den „ewigen" Schatz zu suchen. Die Reise verläuft aber erwartungsgemäß alles andere als ruhig, denn den Seeleuten stellen sich mehr als 60 Krieger und Kreaturen in den Weg. Es gilt daher in „Braveland Pirate", rundenbasierte Kämpfe im alten Stil zu bestehen. Am Ende eines jeden Kapitels kommt es dann zu einem Bosskampf. Im Verlauf des Spiels muss man zudem seinen Helden ständig weiterentwickeln und die Crew immer wieder an wechselnde Situationen anpassen. Im Verlauf des Spiels muss man zudem seinen Helden ständig weiterentwickeln und die Crew immer wieder an wechselnde Situationen anpassen.- 0,49 € statt 0,99 €- 1,99 € statt 4,99 €- 8,99 € statt 17,99 €statt 9,98 € | AmazonKomödie von Blake Edwards, 1961, 110 MinutenHollywoodstar Audrey Hepburn spielt in dieser romantischen Komödie ein exzentrisches New Yorker Playgirl namens Holly Golightly, das unbedingt einen brasilianischen Millionär heiraten will. Den Plänen gerät allerdings Hollys Nachbar, der arme Schriftsteller Paul (George Peppard), in die Quere, ohne sich die beiden dessen bewusst sind. Klar, dass es da zu vielen Verwicklungen kommt. Der Film erhielt für die Filmmusik von Henry Mancini einen Oscar, die begehrte Auszeichnung gab es zudem für den bis heute weltberühmten Titelsong „Moon River“.statt 9,99 € | AppleTragikomödie von Michel Hazanavicius, 2011, 96 MinutenIn diesem dem mit fünf Oscars, unter anderem als "Bester Film", ausgezeichneten Schwarz-Weiß-Streifen spielt Jean Dujardin („Mein ziemlich kleiner Freund“) einen Stummfilmstar namens George Valentin. Dessen Karriere gerät durch das Aufkommen des Tonfilms in große Gefahr. Zu allem Überfluss muss er miterleben, wie aus der jungen Statistin Peppy Miller (Bérénice Bejo) eine gefeierte Darstellerin wird. Der französische Film wurde nicht nur von Kritikern gelobt, sondern war auch weltweit ein Erfolg an den Kinokassen. statt 9,99 € | AppleTragikomödie von Michel Hazanavicius, 2011, 96 MinutenIn diesem dem mit fünf Oscars, unter anderem als "Bester Film", ausgezeichneten Schwarz-Weiß-Streifen spielt Jean Dujardin („Mein ziemlich kleiner Freund") einen Stummfilmstar namens George Valentin. Dessen Karriere gerät durch das Aufkommen des Tonfilms in große Gefahr. Zu allem Überfluss muss er miterleben, wie aus der jungen Statistin Peppy Miller (Bérénice Bejo) eine gefeierte Darstellerin wird. Der französische Film wurde nicht nur von Kritikern gelobt, sondern war auch weltweit ein Erfolg an den Kinokassen. In weiteren Rollen sind unter anderem John Goodman, James Cromwell und Penelope Ann Miller zu sehen.statt 126,99 €Die externe SSD mit einer Speicherkapazität von einem Terabyte findet per USB-C oder USB-A Anschluss an Mac, iPad oder PC. Die benötigten Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Die Samsung T7 Portable liest und schreibt Daten mit bis zu 1.000 Megabyte pro Sekunde. Das Gerät übersteht laut Hersteller Stürze aus bis zu zwei Metern Höhe, ohne dass die gespeicherten Daten zu Schaden kommen. Der Winkel des Smartphone-Pads lässt sich verstellen, sodass sich das Gerät auch während des Ladevorgangs bequem bedienen lässt. Das erforderliche Netzteil ist im Lieferumfang enthalten, ebenso ein 150 Zentimeter langes USB-A- auf USB-C-Ladekabel. Für die Uhr benötigt man den von Apple mitgelieferten Puck. Hinweis: Die Station ist laut Hersteller nicht kompatibel zur Apple Watch Series 7.statt 399,00 €Die Soundbar mit sieben integrierten Lautsprechern gibt es aktuell bei Amazon so günstig wie bei keinem anderen Onlinehändler. Das All-in-One-System verfügt über zwei Woofer und zwei Hochtöner, hinzu kommen zwei seitliche Hörner und ein Center-Speaker. Das Gerät unterstützt Dolby Digital, Apple AirPlay 2 und Amazons Sprachassistenten Alexa, mit welchem es sich auch steuern lässt. Musik kann man auf der Soundbar per Bluetooth oder WLAN von einem iPhone oder Android-Smartphone aus wiedergeben.- 32,49 € statt 49,99 €- 39,99 € statt 49,99 €- 127,71 € statt 149,99 €- 71,90 € statt 119,90 €: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.