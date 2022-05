Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Hinweis

Ein teuflischer Barbier treibt gerade sein Unwesen, und zwar im iTunes Movie Store und mit kräftigem Rabatt. Zu den preisreduzierten Apps für Mac, iPhone und iPad zählen heute unter anderem ein praktisches Desktop-Tool sowie ein Science-Fiction-Strategiespiel, in welchem es zum Mars geht. Amazon offeriert unter anderem die Apple Watch SE (GPS + Cellular) äußerst günstig, außerdem gibt es bei Saturn eine externe SSD von Sandisk und eine große USB-Festplatte aus dem Hause WD.statt 124,99 € (ab macOS 10.12)Mit dieser App lässt sich das Steuern von Modellflugzeugen erlernen. AeroFly RC 8 bietet dem Entwicklerstudio zufolge unter anderem eine moderne physikalische Simulation, ein hohes Maß an Realismus und hochauflösende Landschaftsbilder. Zur Verfügung stehen zahlreiche Nachbildungen von Luftfahrzeugen wie etwa Hubschrauber und Multikopter, Jets und Segelflieger sowie Kunstflugmodelle. Gestartet werden kann von 54 Flugplätzen mit unterschiedlichen Bedingungen. Größe und Gewicht der Modelle lassen sich vom Nutzer ebenso anpassen wie Windbedingungen, Wolken und Turbulenzen. Ein Multiplayer-Modus ist ebenfalls vorhanden.- 9,99 € statt 12,99 €- 2,99 € statt 4,99 €- 0,99 € statt 1,99 €statt 8,99 € (ab iOS 10.0)Leben auf dem Mars möglich machen: Das ist das Ziel dieses Spiels für iPad und iPhone. In „Terraforming Mars“ gilt es, einen Konzern zu leiten, welcher ehrgeizige Projekte auf dem Roten Planeten in Angriff nimmt. Bei der Erschaffung von Wäldern, Ozeanen und schließlich Städten muss man stets die Konkurrenz durch andere Unternehmen im Blick behalten und auch auf Bedrohungen aus dem All wie etwa Asteroiden reagieren. Die App ist die offizielle Adaption eines bekannten Brettspiels von Jacob Fryxelius und bietet sowohl einen Solo- aus auch einen Online-Mehrspielermodus.- 1,99 € statt 3,99 €- 0,99 € statt 5,99 €- 5,99 € statt 9,99 €- 1,99 € statt 6,99 €statt 9,98 € | AmazonAnimationsfilm von Alex Stademann, 2014, 84 MinutenDie beliebte Biene, Titelfigur zweier in den 1920er Jahren erschienener Kinderbücher von Waldemar Bonsels, zog 2014 erstmals ihre Kreise auf der Kinoleinwand. Wie schon in den legendären Fernsehserien bringt Maja auch in diesem Film die Ordnung im Bienenstock mächtig durcheinander und erlebt gemeinsam mit ihrem Freund Willi etliche Abenteuer. Auf ihrer Reise über die Klatschmohnwiese treffen die beiden auf viele andere Tiere. Die Sprechrollen übernahmen unter anderen Eva-Maria Hagen, Nina Hagen und Cosma Shiva Hagen sowie Jan Delay.statt 9,99 € | AppleMusicalfilm von Tim Burton, 2007, 116 MinutenTiefschwarze Komik und eine außergewöhnliche Musik prägen diese Verfilmung des Broadway-Musicals „Sweeney Todd – Der teuflische Barbier aus der Fleet Street“ aus der Feder des bekannten Komponisten und Texters Stephen Sondheim. Johnny Depp spielt darin einen aus der Haft entlassenen Barbier, welcher seine Kunden ermordet und das Fleisch dann an die Bäckerin Mrs. Lovett (Helena Bonham Carter) verkauft. Diese stellt daraus köstliche Fleischpasteten her und sorgt so für ein einträgliches Geschäft. Der Streifen wurde unter anderem mit einem Oscar und zwei Golden Globes ausgezeichnet und erhielt den „Saturn Award“ als bester Horrorfilm des Jahres.(Historienfilm, 2005) - 3,99 € statt 9,99 € | Apple(Actionfilm, 2017) - 3,98 € statt 9,98 € | Amazon(Drama, 2013) - 3,99 € statt 9,99 € | Apple(Roadmovie, 1984) - 5,98 € statt 9,98 € | Amazon(Horrorkomödie, 1987) - 3,98 € statt 9,98 € | Amazonstatt 1.129,00 €Bei Saturn gibt es das MacBook Air M1 derzeit nicht nur so günstig wie bei kaum einem anderen Onlinehändler, das Gerät ist zudem sofort lieferbar. Der aktuelle Preis gilt für alle drei Farbvarianten mit 8 Gigabyte RAM und einer SSD mit einer Kapazität von 256 Gigabyte. Das Notebook verfügt unter anderem über ein 13 Zoll großes Retina-Display sowie Touch ID. Mit einer Akkuladung hält das Gerät dank des energieeffizienten M1-Chips bis zu 18 Stunden durch. Die Version mit 512 Gigabyte großer SSD ist aktuell bei Amazon ab Lager für 1.161,11 Euro zu haben.statt 379,00 €Amazon bietet derzeit die Apple Watch SE (GPS + Cellular) zum reduzierten Preis an, und zwar das größere 44-Millimeter-Modell mit Aluminiumgehäuse und Sportarmband. Der smarte Zeitmesser verfügt über ein OLED-Display sowie zahlreiche fitness- und gesundheitsbezogene Sensoren. Darüber hinaus kann man mit der Uhr Anrufe entgegennehmen und Textnachrichten beantworten, ohne dass sie mit einem iPhone verbunden ist. Die Apple Watch SE ohne eigene Mobilfunkanbindung ist ebenfalls im Preis reduziert, sie kostet derzeit 289,00 Euro statt 329,00 Euro. 