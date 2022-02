Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

Frantic Fall

Baldur's Gate

GlanceCal (Statusbar-Kalender)

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Mega Mall Story

Hyperforma

LibreOffice Dokumentbetrachter

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

IMAX: Hubble (OmU)

Verborgene Schönheit

Honig im Kopf

Lolita

Gadgets und Geräte

Hinweis

Arnold Schwarzenegger, eine erfinderische Ameise und ein äußerst pixeliger Zombie-Jäger: Diese sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten bevölkern heute die Liste der rabattierten Filme, Apps und Spiele. Ein Kalenderprogramm für den Mac sowie ein LibreOffice-Betrachter für iPhone und iPad sind derzeit ebenfalls im Preis reduziert. Darüber hinaus gibt es äußerst günstig ein Set mit zwei akkubetriebenen HomeKit-kompatiblen Überwachungskameras und einen kabellosen Ladeständer für iPhones.statt 59,99 € (ab macOS 10.12.6)In diesem Spieleklassiker geht es darum, in Konkurrenz zu großen Staatenlenkern der Weltgeschichte ein eigenes Imperium aufzubauen. Der Spieler muss im mehrfach preisgekrönten "Civilization VI" sowohl gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen im Blick behalten als auch angemessen auf solche Veränderungen reagieren. Einmal getroffene Entscheidungen beeinflussen dabei den weiteren Verlauf und haben dauerhafte Auswirkungen. Mithilfe von kostenpflichtigen Erweiterungen lassen sich die vielfältigen Möglichkeiten noch ergänzen.statt 3,99 € (ab macOS 10.9)Hauptfigur dieses ersten Kapitels der AntTrilogy-Serie ist eine Erfinder-Ameise namens Florantine. Die etwas arrogante Persönlichkeit ist zwar naturgemäß sehr klein, hat aber einen großen Traum. Dessen Mechanismus wurde allerdings zerstört. Der Spieler muss ihr in "AntVentor" nun dabei helfen, das gewohnte Leben wieder aufnehmen und die Erfindung vollenden zu können. Dabei erfährt er unter anderem, wie es sich anfühlt, eine Ameise zu sein. Das Spiel bietet eine fotorealistische Makrowelt und etliche witzige Momente.- 0,99 € statt 1,99 €- 4,99 € statt 19,99 €- 1,99 € statt 2,99 €statt 1,99 € (ab iOS 13.2)Die App simuliert auf dem iPhone ein Abspielgerät für Kompaktkassetten und entführt Musikliebhaber damit in die 1970er und 1980er Jahre. "Tape" kommt im Gewand klassischer Bandkassetten daher, deren Spulen sich drehen, während Songs abgespielt werden. Zur Verfügung stehen alle Stücke und Alben, welche in der Musik-App des Smartphones zu finden sind. Die Wiedergabe lässt sich mithilfe von Wischgesten steuern. Zusätzliche Designs gibt es als In-App-Kauf. Die App läuft auch auf einen M1-Mac.statt 2,99 € (ab iOS 14.0)Das Point-and-Click-Adventure im legendären Pixel-Art-Stil der 1980er Jahre erinnert an Klassiker wie "Monkey Island", "Zac McKracken" oder "Maniac Mansion". Die Titelfigur Paul Pixel ist ein ganz gewöhnlicher Mensch, der sich einer gewaltigen Aufgabe stellen muss: die Welt gegen einen Angriff von außerirdischen Zombies zu verteidigen. Der Soundtrack des Retro-Games besteht ausschließlich aus Klängen des legendären Commodore-64-Chips, die mit zusätzlichen modernen Effekten versehen sind. Das Spiel ist für Touch-Bedienung optimiert, lässt sich aber auch auf einem M1-Mac nutzen.- 2,99 € statt 4,99 €- 1,99 € statt 4,99 €- 1,99 € statt 4,99 €statt 9,99 €Musik-Doku von Thom Zimny, 2019, 83 MinutenDie Filmversion des gleichnamigen Albums von Bruce Springsteen enthält alle Lieder von dessen vorletztem Studio-Werk und wurde vom Sänger und Gitarristen selbst mit inszeniert. Ergänzt werden die 13 Stücke durch zahlreiche Archivaufnahmen sowie intime Einblicke in das Leben des Rock-Superstars. Der heute 72-Jährige erzählt unter anderem aus seinem Leben, das von Liebe und Schmerz geprägt war. Im Wandel der Zeiten wechseln sich dabei Perioden der Einsamkeit mit Familienglück ab.statt 9,98 €Science Fiction von Paul Verhoeven, 1990, 113 MinutenDer Arnold-Schwarzenegger-Klassiker basiert auf einer Kurzgeschichte des bekannten Science-Fiction-Autors Philip K. Dick namens "Erinnerungen en gros". Erzählt wird die in ferner Zukunft spielende Geschichte des Bauarbeiters Douglas Quaid. Dieser wird unfreiwillig, aber alles andere als zufällig zum Retter des von Verbrechern beherrschten Mars und dessen Bevölkerung. In weiteren Rollen sind unter anderem Stars wie Sharon Stone, Michael Ironside und Rachel Ticotin zu sehen. Das Remake aus dem Jahr 2012 ist ebenfalls bei Amazon verfügbar, allerdings derzeit nicht im Preis reduziert.(Dokumantarfilm, 2015) - 3,99 € statt 9,99 €(Drama, 2016) - 3,98 € statt 9,98 €(Tragikomödie, 2014) - 3,98 € statt 9,98 €(Romanverfilmung, 1962) - 3,99 € statt 9,99 €statt 459,00 €Amazon bietet heute die Apple Watch Series 7 in der Größe 45 Millimeter zum günstigen Preis an, und zwar das GPS-Modell mit Aluminium-Gehäuse in Mitternachtsschwarz mit dazu passendem Sportarmband. Andere Farben können teurer sein. Die Uhr verfügt ein Always-On Retina Display, welches rund 20 Prozent größer ist als das der vorangegangenen Generation. Der Handgelenkscomputer aus Cupertino ermittelt unter anderem den Sauerstoffgehalt im Blut und unterstützt Apples EKG-App. Zahlreiche weitere Anwendungen gibt es im iOS App Store. Die Smartwatch ist derzeit sofort lieferbar.statt 299,99 €Das Set aus zwei kabellosen Kameras und einer Homebase ist HomeKit-kompatibel und liefert Bilder in einer Auflösung von 2K. Die Kameras lassen sich sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich einsetzen. Die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller bis zu sechs Monate. Zu den Features des Systems gehören unter anderem die Nachtsicht-Fähigkeit sowie die automatische Erkennung von Personen, Vögeln, Hunden und Blättern im Wind. Diese Funktion soll Fehlalarme weitestgehend ausschließen. Die Überwachungsvideos können lokal gespeichert werden, ein kostenpflichtiges Cloud-Abonnement wie bei anderen Herstellern ist daher nicht erforderlich. Sämtliche erforderlichen Kabel, ein Netzteil sowie zwei Wandhalterungen sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Produkte von eufy wie der kabellose Handstaubsauger HomeVac H11 Pure , die Türkamera Security Video Doorbell und der Hybrid-Saugroboter RoboVac G30 sind derzeit ebenfalls im Preis reduziert.statt 21,99 €Die schwarze Ausführung der drahtlosen Ladestation von Anker gibt es bei Amazon aktuell mit 23 Prozent Rabatt, statt 21,99 Euro kostet sie derzeit lediglich 16,99 Euro. Der Qi-Ständer lädt kompatible iPhones mit bis zu 7,5 Watt, und das sowohl im Hoch- als auch im Querformat. Nicht allzu dicke Schutzhüllen beeinträchtigen dem Hersteller zufolge den Ladevorgang nicht. Im Lieferumfang ist ein USB-Kabel enthalten, das passende Netzteil muss allerdings zusätzlich erworben werden, beispielsweise das Anker Nano mit 20 Watt zum Preis von 19,99 Euro.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.