Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Die Fortsetzung eines legendären Horror-Klassikers und eine Musicalverfilmung mit zwei Hollywood-Ikonen gehören heute unter anderem zu den Film-Schnäppchen. Außerdem gibt es im App Store wieder etliche preisreduzierte Apps und Spiele zu entdecken, etwa eine professionelles Graphing-Anwendung für den Mac sowie ein Tool für Poker-Freunde. Amazon bietet einige der hauseigenen Smartspeaker mit Rabatt an, zum Beispiel den Echo Dot 4. Bei Saturn gibt es zudem eine große externe Festplatte zum Tiefpreis.statt 7,99 € (ab macOS 10.12)In dieser Klick-Management-App begibt sich der Spieler auf die Suche nach Cäsar und Kleopatra. Die beiden wurden von einer Göttin namens Discordia entführt und müssen befreit werden. Die Reise führt dabei durch geheimnisvolle Landschaften und wartet mit zahlreichen Herausforderungen auf, beispielsweise mystischen Fabelwesen und bedrohlichen Monstern. "Heroes of Rome II" verfügt über viele Level und bietet unter anderem einen Modus ohne Zeitlimit.statt 39,99 € (ab macOS 10.11)Mit dieser App lassen sich Graphen anhand von mathematischen Funktionen und Datenreihen erzeugen. "Graphing Calculator 3D Pro" erstellt professionelle Darstellungen mit bis zu zehn Millionen Koordinaten und unterstützt dabei zahlreiche Systeme. Die Graphen können zudem animiert werden. Änderungen der zugrunde liegenden Funktionen werden unmittelbar nach der Eingabe umgesetzt. Die Ergebnisse lassen sich sowohl als hoch aufgelöste Bilder als auch in Form von 3D-Modellen exportieren.- 4,99 € statt 6,99 €- 0,99 € statt 2,99 €- 0,49 € statt 1,99 €statt 2,99 € (ab iOS 7.1)Das preisgekrönte Role-Player-Game dreht sich um vier Nerds, welche in eine Fantasiewelt versetzt und dort mit echten Helden verwechselt werden. Ihre Aufgabe besteht darin, einen grotesken Bösewicht zu besiegen. Im Verlauf von 20 Stunden, welche noch durch die gleiche Zeit an Extras und Nebenquests erweitert werden, treffen sie dabei in "Doom and Destiny" auf mehr als 300 Gegner. Bereichert wird das Spiel unter anderem durch zahlreiche Gegenstände, das fliegende Spaghettimonster, Pizza und witzige Dialoge.statt 9,99 € (ab iOS 12.0)Das Adventure-Game wurde von japanischen Konsolenspielen inspiriert. "Battle Chasers: Nightwar" ist ein wildes Abenteuer, das unter anderem Dungeon-Action und rundenbasierte Fights bietet. Das alles spielt sich im Rahmen einer komplexen Story ab, welche mit zahlreichen Geheimnissen aufwartet. Im Zentrum des Geschehens steht die junge Heldin Gully, die sich auf die Suche nach ihrem spurlos verschwundenen Vater begibt. Unterstützt wird sie dabei von fünf sehr ungewöhnlichen Helden.- 4,99 € statt 10,99 €- 0,99 € statt 2,99 €- 0,99 € statt 3,99 €statt 9,99 €Drama von Danny Boyle, 2008, 119 MinutenDer Film basiert auf dem Roman "Q & A", auf Deutsch erschienen unter dem TItel "Rupien! Rupien!", des indischen Schriftstellers Vikas Swarup. Im Mittelpunkt des mit acht Oscars prämierten Streifens steht der mittellose Jamal Malik (Dev Patel). Diesem bietet sich bei der indischen Ausgabe von "Wer wird Millionär?" die Chance, 20 Millionen Rupien zu gewinnen. Letztlich geht es dem jungen Mann aus Mumbai, der scheinbar auf alle Fragen eine Antwort parat hat, aber nicht ums Geld, sondern einzig und allein um die Liebe.statt 9,98 €Horrorfilm von David Gordon Green, 2018, 96 MinutenIn dieser direkten Fortsetzung des Klassikers "Halloween – Die Nacht des Grauens" aus dem Jahr 1978 spielt erneut Jamie Lee Curtis die Hauptrolle. Als Laurie Strode muss sie sich vierzig Jahre nach den grauenvollen Ereignissen in der Kleinstadt Haddonfield erneut dem blutrünstigen Psychopathen Michael Myers (Nick Castle) stellen. Dieser ist aus dem Gefängnis entkommen und beginnt wieder auf bestialische Art und Weise zu morden.(Horrorfilm, 1978) - 3,99 € statt 9,99 €(Musicalfilm, 1964) - 4,98 € statt 9,98 €(Comicverfilmung, 2019) - 5,99 € statt 9,99 €(Romantische Komödie, 1999) - 3,98 € statt 9,98 €statt 399,00 €Apple hat zwar vor Kurzem die sechste Generation des iPad mini auf dem Markt gebracht, das Vorgängermodell gehört deshalb aber noch lange nicht zum alten Eisen. Das 2019 erschienene handliche Tablet bietet dank des A12 Bionic nach wie vor eine beeindruckende Performance. Das 7,9-Zoll-Display verfügt über eine Auflösung von 2.048 mal 1.536 Pixeln. Bedienen lässt sich das iPad mini 5 nicht nur mit den Fingerspitzen, sondern auch mit dem Apple Pencil der ersten Generation. Bei Saturn ist das kompakte Tablet aus Cupertino derzeit zum absoluten Tiefpreis zu haben.statt 199,99 €Die externe 3,5-Zoll-Festplatte mit einer Kapazität von acht Terabyte gibt es heute bei Saturn zum äußerst günstigen Preis. Das Gerät findet per USB 3.0 Anschluss an Mac oder PC, die maximale Übertragungsgeschwindigkeit liegt bei 160 Megabyte pro Sekunde im Lesemodus. Soll die Seagate Expansion Desktop am Mac eingesetzt werden, etwa für Time-Machine-Backups, muss sie zuvor neu formatiert werden. USB-Kabel und Netzteil sind im Lieferumfang enthalten.statt 59,99 €Die aktuelle Ausgabe von Amazons vernetztem Mini-Lautsprecher kommt ebenso wie Apples HomePod mini im Kugel-Design. Zwar bietet das Gerät bietet keinen ganz so guten Klang wie Apples kleiner Speaker, ist dafür aber erheblich günstiger zu haben. Der Echo Dot unterstützt Apple Music und weitere Streamingdienste, zwei Lautsprecher lassen sich zu einem Stereo-Paar verbinden. Multi-Room-Audio ist auch möglich. Ebenfalls im Preis reduziert sind zurzeit der größere Echo (74,99 Euro statt 99,99 Euro), der Echo Show 5 (54,99 Euro statt 84,99 Euro) und der Echo Show 8 (99,99 Euro statt 129,99 Euro) sowie der Echo Flex (14,99 Euro statt 29,99 Euro).: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.