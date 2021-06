Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

Das Schwarze Auge – Satinavs Ketten

Fashion Art

sphereSaver

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

WristControl für HomeKit

RuhrtalRadweg Companion

Bass Grooves Pro

Radio Commander

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Per Anhalter durch die Galaxis - 3,99 €

Unheimliche Begegnung der dritten Art - 3,98 €

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

Ein Hauch von Nerz

Toni Erdmann

Die Ferien des Monsieur Hulot

Ernest & Celestine

Und täglich grüßt das Murmeltier

Gadgets und Geräte

Hinweis

Ein legendärer Sci-Fi-Streifen von Steven Spielberg steht heute unter anderem auf der Liste der reduzierten Filme. Außerdem gibt es im Mac App Store einen Adventure-Thriller im Comic-Gewand, während für iPhone und iPad ein Puzzle-Abenteuer mit Rabatt zu haben ist. Darüber hinaus bieten Amazon und Saturn aktuell einen Bluetooth-Kopfhörer mit ANC von Sony zum Sonderpreis an.statt 11,99 € (ab macOS 10.7)Der Adventure-Thriller zum Thema Umweltverschmutzung kommt im Gewand eines Comicromans daher. An zahlreichen Schauplätzen auf der ganzen Welt muss der ehemalige Bio-Ingenieur Bent Svensson sich der Aufgabe stellen, den bevorstehenden Klimakollaps zu verhindern. Dabei hilft ihm ein Mädchen namens Fay, welches aus der Zukunft angereist ist. Im Weg steht den beiden allerdings ein gewissenloser Energiemagnat, der ausschließlich seinen Profit im Sinn hat.statt 16,99 € (ab macOS 10.13)Die Datenbank-App eignet sich vor allem für die private Anwendung. Mit Records lassen sich auf einfache Weise verschiedene Formulare per Drag & Drop erstellen, zudem verfügt das Programm über eine Tabellenansicht. Mitgeliefert werden mehr als 30 fertige Vorlagen, die sich individuell anpassen lassen. Import und Export von CSV-Dateien sind ebenfalls möglich, darüber hinaus bietet Records eine Vielzahl von konfigurierbaren Formularfeldern beispielsweise für Fotos, Kontakte oder URLs.- 1,99 € statt 21,99 €- 5,49 € statt 21,99 €- 5,49 € statt 10,99 €statt 7,99 € (ab iOS 8.0)Düstere Geheimisse, rachsüchtige Geister und ein makabres Spiel um Leben und Tod kennzeichnen dieses Puzzle-Adventure. In Amaranthine Voyage muss der Spieler während eines Treffens der Familie Ward hinter die Masken seiner Verwandten blicken und deren verborgene Gedanken enthüllen. Zwischendurch sind gruselige Mini-Games zu lösen, um die Nacht bis zum Morgengrauen überleben zu können. Ein Bonuskapitel bietet zahlreiche Extras wie etwa sammelbare Pferde und Auszeichungen.statt 14,99 € (ab iOS 8.0)Im Unterschied zu vielen anderen "War Games" stehen bei dieser App keine Soldaten im Mittelpunkt. Der Spieler schlüpft vielmehr in die Rolle eines Zivilisten, der gemeinsam mit Gleichgesinnten in einer belagerten Stadt ums Überleben kämpft. Dabei muss er sich mit Lebensmittelknappheit, Medikamentenmangel und vielen weiteren Widrigkeiten auseinandersetzen. Zudem besteht in "This War of Mine" ständig die Gefahr, Plünderern in die Hände zu fallen oder ins Visier von Scharfschützen zu geraten.(Apple Watch) - 0,99 € statt 2,99 €- 1,09 € statt 2,29 €1,09 € statt 2,29 €- 3,49 € statt 5,49 €statt 9,99 €Science-Fiction von Garth Jennings, 2005, 104 MinutenDie Verfilmung des Kultromans von Douglas Adams, der bis kurz vor seinem Tod am Drehbuch schrieb, zeichnet sich vor allem durch einen trockenen absurden Humor aus. Natürlich beantwortet er ebenso wie das 1979 erschienene Buch die Frage nach dem Sinn des Lebens, welcher bekanntlich "42" ist. Dummerweise ist der Computer, der diese Antwort gibt, die Erde – und die wird wegen das Baus einer Weltraumautobahn von den Vogonen gesprengt. Am Ende jedoch entsteht Version 2.0 des Planeten und der Rechner kann neu gestartet werden.statt 9,98 €Science-Fiction von Steven Spielberg, 1977, 137 MinutenDer zwei Jahre nach dem "Weißen Hai" erschienene Streifen gilt als eine der besten Umsetzungen eines klassischen Sci-Fi-Themas: Die Erde erhält Besuch von Außerirdischen. Anders als in vielen früheren und späteren Filmen verläuft der Kontakt in Spielbergs Geschichte friedlich, ist aber auch sehr mystisch. Neben Stars wie Richard Dreyfuss und Teri Garr wirkt auch der französische Starregisseur François Truffaut in einer Hauptrolle mit. Der Film wurde mit einem Oscar ausgezeichnet.statt 9,99 €Musicalfilm von Victor Fleming, 1939, 101 MinutenEin furchtsamer Löwe, eine Vogelscheuche auf der Suche nach Verstand sowie ein Blechmann ohne Herz - und Judy Garland: Viel mehr muss man zu diesem fantasievolllen Streifen aus dem Jahr 1939 eigentlich nicht sagen. Seit über 80 Jahren fasziniert die Geschichte der kleinen Dorothy und ihrer Gefährten kleine und große Musical-Liebhaber weltweit. Als nur einer von vier Filmklassikern gehört "Der Zauberer von Oz", seinerzeit mit zwei Oscars ausgezeichnet, zum Weltdokumentenerbe der UNESCO.(Komödie, 1962) - 5,98 € statt 9,98 €(Komödie, 2016) - 3,99 € statt 9,99 €(Komödie, 1955) - 5,98 € statt 9,98 €(Animationsfilm, 2013) - 3,99 € statt 9,99 €(Komödie, 1993) - 3,98 € statt 9,98 €statt 233,98 €Die externe SSD gibt es heute bei Saturn im Rahmen der "Weekend Deals XXL" im Paket mit einem USB-Stick von Sandisk zum absoluten Tiefpreis. Sie bietet eine Speicherkapazität von einem Terabyte und ist stoß- und vibrationsfest. Die WD My Passport schreibt und liest Daten mit gut 1.000 Megabyte pro Sekunde, USB-C- und USB-A-Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Die Zwei-Terabyte-Version ist ebenfalls im Preis reduziert, sie kostet aktuell rund 266 Euro statt 249,00 €Den Bluetooth-Kopfhörer des japanischen Herstellers bieten Saturn und Amazon heute zum reduzierten Preis an. Das Over-Ear-Modell verfügt über aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die Akkulaufzeit beträgt bis zu 30 Stunden. Ein spezieller Basskanal am Gehäuse soll für die besonders präzise Wiedergabe tiefer Töne sorgen. Ein Mikrofon ist ebenfalls an Bord, der WH-XB900N lässt sich also auch als Headset nutzen. Unterstützt werden unter anderem AAC, aptX und aptX HD sowie Sonys hauseigener Codec LDAC.statt 149,00 €Die True-Wireless-In-Ears gbt es bei Saturn heute so günstig wie bei keinem anderen Onlinehändler. Die Ohrhörer bieten einen Frequenzgang von 20 bis 20.000 Hertz und eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden. Mit der Ladebox sind 20 weitere Stunden verfügbar. Dank anpassbarer Tips und zusätzlicher Passstücke sitzen die In-Ears dem Hersteller JBL zufolge bequem und sicher, selbst bei sportlicher Betätigung. Zudem sind sie wasserdicht.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.