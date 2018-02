Pulsmesser der Apple Watch kann Hinweise auf Diabetes liefern

Diabetes zu diagnostizieren stellt viele Ärzte vor eine Herausforderung: Zwar sind die Tests recht einfach durchzuführen, allerdings kann es im Vorstadium von Diabetes zu einer Vielzahl verschiedener Symptome kommen, die nicht unbedingt mit der Krankheit assoziiert werden. Somit gibt es eine große Bevölkerungsgruppe, die besonders von Prädiabetes des Typs 2 betroffen ist, aber nichts davon weiß.Die Firma Cardiogram , Hersteller der gleichnamigen App, hat durch die Auswertung des Pulssensors von über 14.000 Personen recht verlässlich Frühanzeichen von Diabetes erkennen können - nämlich mit einer Genauigkeit von 85%. Dabei kamen die Apple Watch, diverse Android-Wear-Uhren und Geräte von Garmin und Fitbit zum Einsatz. Zur Analyse verwendete das Unternehmen neurale Netze, um zwischen Personen mit und ohne Diabetes zu unterscheiden - dabei wurden 200 Millionen Pulsmessungen zur Analyse verarbeitet. Cardiogram macht sich zu Nutze, dass bei Personen mit (Prä-)Diabetes Besonderheiten bei der Variabilität des Pulses erkennbar sind.Das neurale Netz wurde mit 33.628 Wochen an Testdaten trainiert, um Vorhersagen treffen zu können. Besonders in Anbetracht dessen, dass mit im Handel frei verfügbaren und nicht als medizinische Instrumente zugelassenen Pulsmesser getestet wurde, ist eine Genauigkeit von 85% beeindruckend (50% würde bedeuten, dass das Gegenereignis genau so wahrscheinlich ist wie das Ereignis, 100% bedeutet absolute Genauigkeit).Cardiogram kann im App Store kostenfrei heruntergeladen werden - vorausgesetzt wird eine Apple Watch. Alternativ gibt es auch eine Version für Android , welche mit diversen Uhren und Pulsmessern kompatibel ist.