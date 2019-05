Preisreduzierte Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Es gilt nach wie vor

iTunes Movie Store

Hell Or High Water - 3,99

John Wick 2 - 5,99

Million Dollar Baby - 5,99

iOS App Store

Printer Pro von Readdle – gratis

Mac App Store

PDF Plus - Merge & Split — 1,09

Gleich zwei Sporler-Dramen haben es in die Filmauswahl geschafft: Während Clint Eastwoods Meisterwerkvier Oscars gewonnen hat, glänzt die deutsch-britische Koproduktionmit Authentizität. Sie thematisiert den erbitterten Kampf des kürzlich verstorbenen Niki Laudas gegen seinen größten Rivalen – und den verheerenden Unfall des Formel-1-Piloten. Ein lustiger und ein ernster Actionfilm, sowie ein texanisches Drama und eine romantische Komödie runden die heruntergesetzten Filme der Woche ab.Auch auf der App-Seite finden sich sehr unterschiedliche Kandidaten: Ein Gratis-Finanzrechner, ein Musik-Generator und ein Fotoeditor etwa.undheißen die prominentesten Vertreter.: Die Rabatte sind in aller Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.statt 8,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Drama von 2016 mit Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster. Regie: David MackenzieRotten Tomatoes: 97%, Metacritic: 88Zwei Brüder versuchen mit Banküberfällen die heimische Farm zu retten und rufen damit einen kompromisslosen Texas Ranger auf den Plan.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Agenten-Action von 2017 mit mit Keanu Reeves, Bridget Moynahan, Laurence Fishburne. Regie: Chad StahelskiRotten Tomatoes: 89%, Metacritic: 75Der Actionheld muss ein weiteres Mal aus dem Ruhestand zurückkehren, um eine alte Schuld in Rom einzulösen. Dabei stellt er sich Dutzenden von Killern entgegen.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Drama von 2005 mit Hilary Swank, Clint Eastwood, Morgan Freeman. Regie: Clint EastwoodRotten Tomatoes: 91%, Metacritic: 86Vier Oscars erhielt der Film um eine junge Frau, die einen kautzigen Trainer dazu überredet, sie zur Berufsboxerin zu machen – anfangs mit Erfolg, später überschlagen sich die Ereignisse.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Biografisches Drama von 2013 mit Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde, Alexandra Maria Lara. Regie: Ron HowardRotten Tomatoes: 89%, Metacritic: 75Anfang der 70er kämpfen Niki Lauda und James Hunt um die Vorherrschaft in der Formel 1. Nach dem katastrophalen Unfall Laudas kommt es zum Showdown auf regennasser Fahrbahn.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Romantische Komödie von 2013 mit Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro. Regie: David O. RusellRotten Tomatoes: 92%, Metacritic: 81Nach seinem Psychatrie-Aufenthalt will der vom Unglück verfolgte Pat seine Frau zurückgewinnen.Lawrence erhielt den Oscar für ihre Rolle als Tiffany, die dem Mann dabei ihre Hilfe anbietet.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Action-Komödie von 2008 Ben Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black. Regie: Ben StillerRotten Tomatoes: 81%, Metacritic: 71Drei Hollywoodstars wollen in Vietnam einen Kriegsfilm drehen und geraten in einen echten gewaltätigen Konflikt. Die Extended Version beinhaltet 20 Minuten mehr Action und Wahnsinn.statt 5,49 Euro (ab iOS 10)Die App verwendet man, um den Zeitaufwand alltäglicher Aktivitäten zu messen, zu strukturieren und dadurch seine Zeit besser zu nutzen.statt 3,49 Euro. (ab iOS 9)Umfangreiche Zins- und Abschreibungsberechnungen lassen sich mit dem Finanzrechner bewerkstelligen, ein kostenloses eBook hilft bei der Bedienung in komplexen Fällen.statt 6,99 Euro (ab iOS 9)Der Musik-Generator hilft auf innovative Weise und mithilfe eines eingebauten Midi-Controllers, neue Beats und Sound-Sequenzen zu finden.statt 3,49 Euro (ab iOS 11)Diverse Fotoretuschen in den Bereichen Körnung, Texturen, Streulicht, Überblendungen und Farbverläufe kann diese App vollziehen. Es lassen sich zudem eigene Effekte erstellen.statt 7,99 Euro (ab iOS 8)Die App ermöglicht in vorbildlicher Weise mit dem iPhone oder iPad auf WLAN-Druckern oder einem kabelgebundenen Modell die gängigsten Dokumente auszugeben.statt 5,49 Euro (ab iOS 8)Auf diese werbefreie Sprach-Chat-Software schwören Spieler auf der ganzen Welt. Es gab sie im iOS App Store noch nie so günstig.statt 0,99 Euro (ab macOS X 10.12)Über die leistungsstarke Safari-Erweiterung steuern Mac-Nutzer die Videowiedergabe auf besuchten Webseiten und können sie so auf die eigenen Sehbedürfnisse anpassen und von Werbung befreien.statt 5,49 Euro. (ab macOS 10.10)Im Zusammenfügen, Beschneiden, Aufteilen und Mit-Wasserzeichen-versehen von PDFs liegen die Kernfunktionen des Editors – er beherrscht sie auch per Stapelbearbeitung.statt 23,99 Euro (ab macOS 10.9)Trine ist ein schön-gemachter Fantasy-Plattformer mit einer märchenhaften Atmosphäre und schönen Rätseln für Klein (ab 12 Jahren) und Groß.Auch im Angebot:statt 16,99 €. (macOS 10.5+)statt 10,99 €. (macOS 10.5+)