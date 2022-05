Pegasus-Trojaner: Spyware auf iPhone von Regierungschef entdeckt

Pegasus auf dem iPhone von Pedro Sánchez

Spanische Regierung setzte Spyware angeblich selbst ein

Apple geht gerichtlich gegen Pegasus-Hersteller vor

Die spanische Regierung ist offenbar bereits vor rund einem Jahr zum Ziel eines Angriffs mithilfe der berüchtigten Schnüffelsoftware Pegasus geworden. Der Schädling wurde auf dem iPhone von Ministerpräsident Pedro Sánchez entdeckt, zudem hatte er sich auf dem nicht näher bezeichneten Smartphone von Verteidigungsministerin Margarita Robles eingenistet. Das gab Félix Bolaños, Chef des zuständigen Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, jetzt bekannt. Der Ausspähversuch führte seinen Angaben zufolge mindestens in einem Fall zum Erfolg.Die vom israelischen Unternehmen NSO Group entwickelte Spyware gelangte Bolaños zufolge im Mai 2021 auf das iPhone des spanischen Regierungschefs und des Mobiltelefons der Verteidigungsministerin. Auf welche Art und Weise die Infektion erfolgte, ist laut einem Bericht von Reuters nicht bekannt. Denkbar und wahrscheinlich ist allerdings, dass die nicht genannten Angreifer im Falle von Pedro Sánchez eine Lücke in iMessage ausnutzten, welche Apple erst im September 2021 mit iOS 14.8 und macOS 11.6 schloss. Diese ermöglichte es, Pegasus mithilfe entsprechend präparierter Nachrichten ohne Zutun des iPhone-Nutzers auf einem Gerät aus Cupertino zu installieren. Angaben zu den möglichen Angreifern machte Bolaños nicht. Der Minister teilte lediglich mit, dass es sich bei diesen nicht um offizielle Stellen gehandelt habe, zudem sei die Attacke nicht staatlich autorisiert gewesen. Der Vorfall wurde dem Justizministerium gemeldet, das entsprechende Ermittlungen einleitete.Der aktuelle Vorgang ist gleich in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen hat Pegasus-Hersteller NSO Group stets beteuert, die Spyware ausschließlich staatlichen Stellen zur Verfügung zu stellen. Sollte das der Wahrheit entsprechen, stellt sich zwangsläufig die Frage, welches Land hinter dem Angriff auf die Smartphones von Sánchez und Robles steckt. Andererseits sieht sich die spanische Regierung selbst Vorwürfen ausgesetzt, die Schnüffelsoftware zu nutzen. Nach Angaben von Citizen Lab, einem kanadischen Forscherteam der Universität von Toronto, wurden mehr als 60 der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung zuzurechnende Personen damit ausgespäht. Die dieser nahestehende Partei Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) beendete daraufhin ihre parlamentarische Unterstützung für die von Pedro Sánchez geführte Minderheitsregierung.Die NSO Group kam nach Bekanntwerden diverser Spähangriffe gegen Journalisten und Menschenrechtsaktivisten auf die schwarze Liste des US-Handelsministeriums. Apple geht zudem gerichtlich gegen den Pegasus-Hersteller vor (siehe ). Europäische Datenschützer verlangen zudem, die Spyware, welche unter anderem vom Bundeskriminalamt eingesetzt wurde, in der EU nicht mehr zu nutzen. Das israelische Unternehmen will angesichts des zunehmenden Drucks die Sparte angeblich abstoßen und sich künftig auf rein defensive Sicherheitssoftware konzentrieren (siehe ).