Paragon CampTune für High Sierra: Boot-Camp-Partitionen auch im Nachhinein vergrößern

Paragon hat eine aktualisierte Version von CampTune veröffentlicht, mit der sich nun auch auf aktuellen Macs mit macOS 10.13 High Sierra die BootCamp-Partition für die native Windows-Installation in ihrer Größe beliebig anpassen lässt. Hierfür hat Paragon der Software die Unterstützung des neuen Dateisystem AFPS beigebracht und die Kompatibilität zu Apples verbessertem Systemschutz wiederhergestellt.Mit dem von Apple mitgelieferten "Boot Camp-Assistent" lässt sich zwar eine Windows-Partition anlegen, doch später aus diesem Weg nur noch löschen. Die nachträgliche Änderung der Speicheraufteilung zwischen macOS und Windows ist nicht vorgesehen. Auch mit dem Festplattendienstprogramm scheitert man an diesem Punkt, da sich hierüber die Windows-Partition nicht vergrößern lässt. Hier kommt nun CampTune von Paragon ins Spiel.Das Werkzeug unterstützt die Verkleinerung und Vergrößerung von Mac- und Windows-Partitionen am Mac. Dies erfordert Änderungen an beiden Betriebssystemen, weswegen die Software zunächst über einen USB-Stick ein Rettungsmedium erstellt. Nach dem Neustart mit dem Rettungsmedium schaltet man den Systemschutz kurz aus, startet wieder in das reguläre macOS und kann die Partitionierung bzw. Verteilung der Kapazität auf Mac- und Windows-Volume anpassen.Die Umsetzung der Änderung dauert eine Weile, in der das ausgelastete macOS weitestgehend nicht genutzt werden sollte. Nach dem Abschluss der Partitionsänderung lässt sich nach einem Neustart in das Rettungsmedium anschließend wieder der Systemschutz aktivieren. Sowohl Windows-System als auch Mac-System arbeiten anschließend mit den neuen Kapazitäten.Um das neue Paragon CampTune verwenden zu können, benötigt man mindestens macOS 10.11 El Capitan und ein startfähiges Medium von wenigstens 2 GB Größe für das Rettungssystem. Paragon CampTune kostet 14,99 Euro . Eine kostenlos erhältliche Demo-Version erlaubt die einmalige Änderung der Speicheraufteilung um 2 GB.