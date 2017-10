PX Wireless: B&W bringt seinen ersten Bluetooth-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

Kompakt

Marke B&W Bezeichnung PX Wireless Art BT-Kopfhörer mit NC Empf. Preis (€) 399 Verfügbarkeit sofort

Hochwertige Kopfhörer für den mobilen Musikgenuss sind heute keine Seltenheit mehr. Gab es zu Beginn der iPod-Revolution – und später dem iPhone-Boom – fast ausschließlich einfache Beipack-Ohrhörer mit fragwürdigem Klang, haben sich die Hersteller von Unterhaltungselektronik inzwischen voll auf den riesigen Markt eingestellt. Wer mehr als nur Bumm-Bumm-Sound von Kopfhörern erwartet, findet eine riesige Auswahl an kabelgebundenen und drahtlosen Kopfhörern der unterschiedlichsten Arten und Klassen. Als technische Besonderheit bieten nicht wenige Modelle auch das sogenannte Noise Cancelling (NC, oder auch Active Noise Cancellation, ANC), also eine aktive Geräuschunterdrückungsfunktion per Gegenschall als Verkaufsargument an.Ich mache aus meiner Meinung keinen Hehl: Bisherige Vertreter dieser Kategorie haben mich nie vollauf überzeugt, weil die Geräuschunterdrückung dem Klang meist abträglich ist und mit zusätzlichem, nicht selten sehr kräftigen Grundrauschen einhergeht. Aber manche Hersteller bemühen sich darum, diese und andere Nachteile der Technik zu beseitigen. Bowers & Wilkins, kurz B&W, hat sich aus oben genannten Gründen viel Zeit damit gelassen, selbst einen NC-Kopfhörer auf den Markt zu bringen. Mit dem PX Wireless – im Folgenden kurz PXW genannt – ist es nun aber so weit und die Briten sind sich sicher, damit eine der besten Technologien zur aktiven Geräuschunterdrückung zu besitzen.Der PX Wireless ist vom Design her auf den ersten Blick als Mitglied der B&W-Kopfhörerfamilie zu erkennen. Er ähnelt stark dem Modell P7 Wireless ( Testbericht ), wurde in seinem Look und in der Mechanik aber nochmals überarbeitet. Der PXW wird in zwei Farbvarianten erhältlich sein: Space Grey mit Schwarz und Soft Gold mit Dukelblau. Für den Transport lassen sich die Hörmuscheln in eine flache Position drehen, ähnlich wie beim P5 Wireless ( Testbericht ). Im Gegensatz zu Letztgenanntem ist der PXW aber ein ohrumschließender Kopfhörer.Die im PXW eingesetzten Treiber sind laut B&W technisch an die des Referenzmodells P9 Signature ( Testbericht ) angelehnt und sitzen angewinkelt in den Gehäusen, um eine bessere Raumabbildung zu gewährleisten. Näheres zur Chassis-Technik in dem für später geplanten Testbericht.Das Hauptaugenmerk liegt hier natürlich auf der NC-Technologie zur Geräuschunterdrückung. Selbstverständlich arbeitet auch der B&W-Hörer nach dem bekannten Grundprinzip zur Schallauslöschung: Mikrofone nehmen den Außenschall auf und geben diesen gegenphasig über die Treiber wieder, was zur Auslöschung der unerwünschten Schallanteile führt. Allerdings verspricht B&W, die Technik so verfeinert zu haben, dass sie den Klang der Musik nicht negativ beeinflusst. – Eine mutige Ansage! Natürlich erfolgt die Berechnung des Gegenschalls auf digitaler Ebene. Eine der Besonderheiten dabei ist, dass drei Profile für unterschiedliche Geräuschumgebungen verfügbar sind: Der „City“-Modus sorgt dafür, dass Verkehrsgeräusche zur sicheren Fortbewegung in der Stadt durch den Filter gelassen werden. Der „Office“-Modus erlaubt Stimmen und der „Flight“-Modus unterdrückt Umgebungs- und Motorengeräusche für eine ruhige und entspannte Reise. Über die zugehörige App kann der Kopfhörer außerdem mit zukünftigen Software-Updates versorgt werden. Und der eingebaute Akku soll bis zu 22 Stunden durchhalten. – Wie gut das alles funktioniert, wird der Test zeigen.Auch sonst hat der PXW modernste Digitaltechnik zu bieten. Zur drahtlosen Übertragung steht Bluetooth mit aptX HD (bis zu 24 Bit / 48 kHz) zur Verfügung – sofern das von dem Quellengerät unterstützt wird. Alle Signale werden von der internen Elektronik auf 768kHz upgesamplet und verarbeitet.Eine weitere Besonderheit des PXW sind eingebaute Sensoren, die den aktuellen Nutzungszustand erkennen. Hebt der Träger einen der Hörer vom Ohr ab oder schiebt den Kopfhörer in den Nacken, schaltet die Wiedergabe auf Pause. Wird der Hörer wieder aufgesetzt, startet die Wiedergabe automatisch an der letzten Position. Setzt man den Kopfhörer ganz ab, schaltet er automatisch in Standby. Nicht alles davon ist neu, aber die Praxis wird zeigen, ob B&W die Sensorfeatures besser als andere umgesetzt hat.Der PXW ist ab sofort zum UVP von 399 Euro in den beiden weiter oben genannten Farbvarianten im autorisierten Bowers & Wilkins Fachhandel erhältlich.