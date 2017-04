Overcast: Podcasts ohne iPhone auf der Apple Watch

Die meisten Sportler mit Apple Watch kennen das Problem: Man möchte während des Trainings ein Podcast anhören, jedoch musste man dazu das iPhone mitnehmen, da das Abspielen von Podcasts über die Apple Watch nicht möglich war. Dies ändert sich nun, denn Overcast bietet diese Funktion nun in Kombination mit einer App für die Apple Watch an.Mit dieser ist es nun möglich, Podcasts unterwegs und ohne iPhone über Bluetooth-Kopfhörer anzuhören. Über die Benutzeroberfläche des Programms lässt sich durch die eigene Bibliothek navigieren. Zudem können einzelne Podcasts als Favoriten markiert werden. Auch werden die Titelbilder der Podcasts in der App dargestellt.Overcast ist kostenlos in Version 3.1.1 im iOS App Store verfügbar. Bei der Anwendung handelt es sich um eine Universal-App. Overcast benötigt mindestens iOS 10.2 sowie 19,9 MB freien Speicherplatz.Weiterführende Links: