Neue Icons für iWork in macOS Monterey

Neue Icons in macOS Monterey Beta 5 aufgetaucht

Vor fast 20 Jahren, nämlich im Jahr 2003, zeigte Apple erstmals die App "Keynote" – laut damaligen Worten von Steve Jobs für Präsentationen, die wirklich zählen. Im Jahr 2005 folgte schließlich das Schreibprogramm "Pages" und im Jahr 2007 dann die Tabellenkalkulation "Numbers". Im Jahr 2010 stellte Apple schließlich die Apps für iOS vor – anfänglich nur für iPad, später auch für iPhone. Anfänglich kostete iWork 79 Dollar – ab Oktober 2013 war die Office-Suite dann kostenlos, wenn man einen neuen Mac oder ein neues iPad kaufte. Seit April 2017 steht iWork nun komplett kostenlos im App Store und Mac App Store zum Download bereit.In dieser Zeit überarbeitete Apple die macOS- und iOS-Benutzeroberfläche diverse Male – und natürlich auch die Icons. Anfänglich sahen die iWork-App-Icons folgendermaßen aus:Mit OS X 10.9 Mavericks modernisierte Apple die Piktogramme:Die aktuellen Icons unterscheiden sich weiterhin von den iOS-Symbolen – diese kommen mit weißen Symbolen auf einfarbigen Hintergründen daher, während die Icons auf dem Mac einen weißen Hintergrund und farbige Symbole zeigen:Vorgestern veröffentlichte Apple die fünfte Vorabversion von macOS Monterey für alle eingetragenen Apple-Entwickler – und schließlich gestern in Apples Public-Beta-Programm. In den Tiefen des Betriebssystems, genauer gesagt in einer Programmierbibliothek, welche das Teilen von Inhalten erlaubt, sind nun neue Icons für Pages, Numbers und Keynote aufgetaucht:Anders als die aktuellen, komplett flachen iOS-Icons ist hier eine gewisse Plastizität erkennbar. Es ist zu erwarten, dass Apple diese Icons auch für die iOS-Versionen übernimmt. Mit iOS 14 und 15 ist deutlich zu erkennen, dass Apple sich mehr und mehr vom komplett flachen Look verabschiedet, welchen Apple damals mit iOS 7 einführte – Icons, Knöpfe und andere Bedienelemente erhalten mehr Plastizität zurück.