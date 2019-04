Netflix erhöht die Preise: Abos werden ab sofort teurer

Standard-Abo wird 1 Euro teurer

Höhere Preise gelten ab sofort

Eigenproduktionen sind teuer

Konkurrenzsituation verschärft sich

Netflix wird teurer: Der Streamingdienst erhöht die Preise für sein Angebot in deutschsprachigen Ländern. Der Aufschlag betrifft die beiden höherwertigeren Abo-Modelle, lediglich das Basisangebot bleibt im Preis stabil.Offenbar sind die Tests, die Netflix in den vergangenen Wochen hierzulande durchgeführt hat, nach Ansicht des Unternehmens positiv verlaufen. Ab sofort verlangt der Streamingdienst für das Standard-Abo, mit dem die Kunden Filme und Serien in HD-Auflösung auf maximal zwei Geräten gleichzeitig ansehen können, monatlich 11,99 Euro. Bisher lag der Preis hierfür bei 10,99 Euro. Die Premium-Stufe mit Ultra-HD-Inhalten auf bis zu vier Geräten kostet 15,99 Euro im Monat, das sind 2 Euro mehr als bislang. Preislich unverändert bleibt lediglich das Basis-Abo, für SD-Inhalte auf einem Gerät zahlt man weiterhin 7,99 Euro monatlich.Für Neukunden gelten die höheren Preise sofort nach dem Ende des Gratismonats. Bei Bestands-Abonnenten wird die Erhöhung zum nächsten regulären Abrechnungszeitpunkt fällig. Ab Mai wird der Streaminganbieter also allen Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein die neuen Preise in Rechnung stellen und die entsprechenden Beträge abbuchen.Netflix hatte in den vergangenen Wochen bereits Tests durchgeführt, um die Akzeptanz einer Preisanhebung auszuloten. Das Ergebnis hat das Unternehmen offenbar davon überzeugt, dass Aufschläge sich nicht negativ auswirken werden. Der Streamingdienst begründet die Erhöhung unter anderem mit der Ausweitung seines Angebots an Eigenproduktionen, für die erhebliche Beträge aufgewendet werden müssen.Wie sich die Anhebung der Abo-Preise auf die Kundenzahl auswirken wird, bleibt abzuwarten. Mit dem Markteintritt von Apples Streamingdienst, der im Herbst dieses Jahres ansteht, wird sich die Konkurrenzsituation für Netflix vermutlich deutlich verschärfen. Zudem dürfte Disney wohl nach dem Start des eigenen Dienstes auch in Deutschland seinen kompletten Film- und Serienkatalog aus dem Netflix-Angebot abziehen, was dessen Attraktivität erheblich mindern könnte.