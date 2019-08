Mobiles Internet: Surfen Samsung-Nutzer schneller als iPhone-Besitzer?

Samsung in Norwegen vorn, Apple in Taiwan



Grafik: OpenSignal

Grafik: OpenSignal

Situation in 40 Ländern verglichen

Unterschiede bei den Geräteklassen

In Deutschland sind alle gleich schnell

Besitzer eines Samsung-Smartphones surfen mobil schneller als iPhone-Nutzer – zumindest in den USA und einigen anderen Ländern. In anderen Weltregionen hingegen haben Apples Geräte die Nase vorn, und auch Huawei mischt zuweilen vorn mit. Das ist das überraschende Ergebnis einer aktuellen Analyse.In Norwegen sind Samsung-Smartphones um 14 MBit/s schneller im Mobilfunknetz unterwegs als iPhones, in den USA beträgt der Rückstand der Apple-Geräte etwas mehr als 8 MBit/s. In Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten hingegen gehen Smartphones aus Cupertino acht beziehungsweise knapp 15 MBit/s flotter zu Werke als die südkoreanische Konkurrenz. Diese Zahlen hat jetzt das Analyseunternehmen OpenSignal in einer aktuellen Studie ermittelt.Die Experten der Londoner Firma, die mit Apps für iOS und Android die Netzwerkgeschwindigkeit von Smartphones ermitteln, untersuchten die Situation in insgesamt 40 Ländern. Dabei stellten sie fest, dass Samsung-Geräte in 35 Prozent der Fälle die schnellsten Downloadraten boten, iPhones hingegen lediglich in 17,5 Prozent aller Länder. In den restlichen Weltgegenden lagen die beiden Konkurrenten gleichauf. Huawei konnte sich mit seinen Geräten in sieben Ländern gemeinsam mit Apple oder Samsung an die Spitze setzen.Die Analysten unterschieden in ihrer Untersuchung zwischen Highend-, Mittelklasse- und Lowend-Geräten. Dabei kam heraus, dass Samsungs Topmodelle wie Galaxy S8, S9 und S10 im weltweiten Durchschnitt mit 26,6 MBit/s schneller waren als iPhone XS und XS Max (25,1 MBit/s) und Huawei-Smartphones, die auf 24,4 MBit/s kamen. In der Mittelklasse hingegen setzte sich Apple mit iPhone XR, X und 8 an die Spitze, gefolgt von den Samsung-Modellen wie M40 und A80. In der Lowend-Klasse verzeichneten Huawei-Geräte die höchsten Downloadraten.Während die Geschwindigkeiten der Geräte vor allem in den USA, Norwegen, den Niederlanden und Japan deutlich variieren, gibt es in zahlreichen Ländern keine beziehungsweise nur geringe Unterschiede. In Deutschland, Spanien, Frankreich und Polen etwa sind die Geräte aller Hersteller annähernd gleich schnell im mobilen Internet unterwegs. Eine Erklärung, weshalb sich die Werte von zumindest der Papierform nach vergleichbaren Geräten in etlichen Ländern unterscheiden, findet sich in der Studie von OpenSignal nicht.