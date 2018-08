Microsoft Sway für iOS verschwindet bald aus dem App Store

Microsoft schafft iOS-App ab, Dienst bleibt aber bestehen



Microsofts Präsentationsdienst Sway wird nicht mehr lange im iOS App Store verfügbar sein. Das gab das Unternehmen per Blogeintrag bekannt. Offiziell wird Sway für iOS am 17. Dezember „in den Ruhestand geschickt“, so Microsoft. Ab dann können Nutzer den Dienst auf iPhones und iPads nur noch über die Web-Präsenz sway.office.com verwenden.Das Unternehmen begründet den Schritt damit, über Sway-Online bereits eine Lösung mit den jeweils neuesten Features für alle Plattformen zur Verfügung zu stellen. Eine gesonderte App für iOS sei daher nicht mehr notwendig. Ohnehin gab es nie Sway-Anwendungen für Android oder Windows Phone. Keinesfalls bedeute das Aus der iDevice-Variante ein generelles Ende von Sway, so Microsoft . Der Dienst für „visuell überzeugende Newsletter, Präsentationen und Dokumentationen“ werde auf jeden Fall weiterbestehen.Alle von iOS-Nutzern erstellten Sway-Inhalte sind nach dem Ende der App weiterhin auf der Website verfügbar. Wer die iOS-Anwendung nach dem 17. Dezember öffnet, wird zu der Internetpräsenz weitergeleitet. In Windows 10 können Anwender alternativ auch die entsprechende App nutzen.Microsofts Zeitplan sieht folgendermaßen aus: Sway verschwindet am 19. Oktober aus dem App Store, ab dem 17. Dezember werden auf iPhones oder iPads installierte Sway-Apps nicht mehr funktionieren. Nutzer erhalten diesbezüglich in den kommenden Monaten entsprechende In-App-Hinweise.