Microsoft Office 365 ist jetzt im Mac App Store erhältlich

Einzeln oder als Paket verfügbar



Microsoft Office 365 ist ab sofort im Mac App Store erhältlich.

Screenshot: MacTechNews

Microsoft Office 365 ist ab sofort im Mac App Store erhältlich.Screenshot: MacTechNews

Abonnement erforderlich

Kauflizenz funktioniert nicht

Microsoft verkauft Word, Excel und Co. seit neuestem auch im Mac App Store, ab sofort stehen sowohl die Einzelversionen als auch das komplette Office 365 in Apples Software-Boutique zur Verfügung (Store: ). Eine Einschränkung gibt es allerdings: Verfügbar sind die Programme nur als Abonnement, die Kauflizenzen gibt es im App Store nicht.Die Mac-Version von Microsoft Office 365 besteht aus den Anwendungen Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote und OneDrive. Die in der Windows-Welt darüber hinaus in einigen Varianten enthaltenen Programme Access und Publisher sowie einige weitere Tools gibt es für Apples Rechner nicht. Alle verfügbaren Programme können einzeln oder im Paket kostenlos aus dem Mac App Store heruntergeladen und installiert werden, stellen dann zunächst jedoch nur Grundfunktionen wie etwa das Anzeigen von Dokumenten zur Verfügung.Wer den vollen Funktionsumfang der Apps nutzen will, muss bei Microsoft ein Abonnement abschließen. Office 365 Home kostet rund 69 Euro pro Jahr, für Office 365 Personal werden knapp 99 Euro jährlich aufgerufen. Der Erwerb einer solchen kostenpflichtigen Jahreslizenz ist über einen In-App-Kauf möglich. Wer bereits ein Abonnement abgeschlossen hat, kann dieses auch mit den im Mac App Store zur Verfügung stehenden Programmen nutzen. Aktualisierungen liefert Microsoft über Apples Software-Boutique aus.Eine nicht ganz unerhebliche Einschränkung gibt es allerdings: Das über den Mac App Store bezogene Office 365 läuft nicht mit einer Kauflizenz von Microsofts Büro-Suite. Wer diese also einsetzen möchte, muss sie entweder direkt beim Hersteller oder einem Händler erwerben.