Messenger von Amazon in der Entwicklung?

Im Jahr 1994 als Online-Buchhändler gestartet, ist Amazon mittlerweile zu einem Konzern gewachsen, in dessen Verantwortungsbereich nicht nur die größte Online-Handelsplattform der Welt liegt, sondern auch beliebte Streaming-Dienste, professionelle Cloud-Dienste sowie eigene Geräte und Hardware-Zubehör. Einem Bericht zufolge will Amazon dazu ergänzend einen allgemeinen Messenger-Dienst anbieten, mit dem Nutzer Audio-, Video- und Textnachrichten austauschen können.Wie weit die Entwicklung des "Anytime" genannten Messengers bereits fortgeschritten ist, lässt sich schwer einschätzen. Amazon führt bei ausgesuchten Kunden eine Umfrage durch, welche Messenger-Funktionen besonders gewünscht sind. Dabei erwägt Amazon offenbar auch den Ausbau des Dienstes zu einem Social Network. Ebenso soll über den Dienst der Kontakt mit Händlern und natürlich der Online-Kauf von Produkten möglich sein.Bemerkenswert sind die Angaben zur Verschlüsselung, denn offenbar wird dies nur für ausgesuchte Einzelnachrichten wie Bankdaten angeboten. In allen anderen Fällen verspricht Amazon lediglich, die Chats privat zu halten, ohne darauf näher einzugehen. Eine Endverschlüsselung erscheint unwahrscheinlich und es ist denkbar, dass Amazon die Chat-Nachrichten auswertet, um nutzerspezifische Angebote unterbreiten zu können.Schwierig dürfte für Amazon aber vor allem sein, genügend Nutzer für den Dienst dauerhaft begeistern zu können. Neben WhatsApp mit mehr als einer Milliarde Nutzer stellen auch Facebook Messenger, Snapchat sowie diverse asiatische Dienste mit hunderten von Millionen Nutzern eine Herausforderung dar, Kunden zum Umstieg zu bewegen.