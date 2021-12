MacTechNews.de wünscht einen guten Rutsch ins neue Jahr (mit Ausblick auf 2022)

Das Frühjahr

Der Sommer

Der Herbst

Der Winter

Zu allererst: Die gesamte Redaktion von MacTechNews.de bedankt sich bei allen Lesern für die Treue und wünscht einen guten Start ins Jahr 2022! Die Apple-Welt ist in großer Bewegung und besonders beim Mac könnte auch das Jahr 2022 ein sehr Ereignisreiches werden. Natürlich wird Sie MacTechNews.de auch im kommenden Jahr mit allen Neuigkeiten aus dem Apple-Kosmos versorgen und wir freuen uns auf viele interessante Diskussionen.Über fehlende Neuigkeiten bezüglich des Macs konnten sich Apple-Anhänger in den letzten zwei Jahren nicht beschweren: Apple kündigte im Sommer 2020 die Umstellung weg von Intel-Prozessoren hin zu eigenen Chips auf ARM-Basis an – erste Geräte erschienen im Winter 2020. Im Frühjahr 2021 präsentierte Apple einen völlig neu gestalteten iMac 24" und im Herbst 2021 schließlich die ersten Performance-Modelle mit Apple-Chips. Auch 2022 verspricht sehr viele Neuerungen – hier ein kurzer Überblick:Aus der Gerüchteküche ist zu hören, dass Apple im Frühjahr den iMac mit 27"-Bildschirm auf eigene Prozessoren umstellt – wahrscheinlich kommt hier der M1 Pro und M1 Max zum Einsatz. Ferner könnte Apple den Nachfolger des iPhone SE der zweiten Generation der Öffentlichkeit präsentieren. Auch neue iPad-Modelle stehen wahrscheinlich im Frühjahr auf Apples Agenda. Apple wird aller Voraussicht nach Ende März oder Anfang April ein (wieder mal) virtuelles Apple-Event abhalten und die zuvor genannten Neuigkeiten präsentieren.Im Sommer findet stets die Worldwide Developers Conference statt. Hier wird Apple zum ersten Mal macOS 13, iOS 16, iPadOS 16 und watchOS 9 der Öffentlichkeit zeigen. Aber möglicherweise nutzt Apple die WWDC 2022 auch zur Vorstellung der nächsten Generation der M-Chips: Es wir gemunkelt, dass Apple auf der Entwicklermesse den Nachfolger des MacBook Air mit M2-Prozessor präsentiert.Im Herbst wird Apple die finalen Versionen der im Sommer erstmals präsentierten Betriebssystemversionen an Endkunden verteilen. Stets stellt Apple im Herbst neue iPhone-Modelle vor – und auch 2022 wird dies aller Wahrscheinlichkeit nicht anders: Apple wird die iPhone-14-Modellpalette der Öffentlichkeit zeigen, diesmal aber ohne Mini-Modell. Dafür könnte es sich beim iPhone 14 aber um ein größeres Update handeln als beim Sprung vom iPhone 12 auf das iPhone 13.Apple wird im Winter 2022 wahrscheinlich den "Switch" mit der Präsentation des neuen Mac Pro abschließen und das letzte Intel-Modell aus dem Sortiment werfen. Sollten die Gerüchte stimmen, könnte der Mac Pro 24, 32 oder gar 40 Prozessorkerne wie auch bis zu 128 GPU-Kerne mitbringen. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass Apple den Preis des neuen Mac Pro nach unten korrigiert: Weiterhin wird es sich beim Mac Pro um ein Gerät handeln, welches sich an professionelle Kunden mit entsprechendem Budget handeln.