MacBook Pro 2021: Lautsprecher knacken, Störgeräusche bei einigen Nutzern

MacBook Pro 2021: Störgeräusche – knacken und rauschen

Höchstwahrscheinlich Software-Problem

Temporärer Workaround: coreaudiod abschießen

Berichte gibt es seit Januar 2022

Das im vergangenen Herbst präsentierte MacBook Pro mit Chips des Typs M1 Pro und M1 Max sorgt für ausgesprochen wenige Probleme. Bei Erstserien, und dabei handelt es sich eindeutig, war das in der Vergangenheit häufiger ganz anders. Ein Blick auf die verschiedenen Foren zeigt, wie ausgereift die Baureihe ist, von Ärgernissen wie mangelnder Stabilität oder anderen Fehlfunktionen ist bislang kaum etwas zu hören. Natürlich lässt sich nach gerade einmal einem halben Jahr auf dem Markt noch nicht ausschließen, dass in Zukunft noch Serienfehler auftauchen. Zumindest ein Problem macht aber momentan die Runde und es mehren sich seit einiger Zeit Berichte dazu.Die Schilderung des Fehlers erinnert sehr daran, was man auch bei früheren Modellen des MacBook Pro mehrfach beobachten konnte. In bestimmten Situationen kommt es zu Störgeräuschen, die meist als Knacken, Knistern oder Rauschen beschrieben werden. Die ungewünschte Geräuschkulisse erfolgt bei betroffenen Anwendern immer dann, wenn momentan Audioausgabe erfolgt, also beispielsweise Musik läuft. Hohe Lautstärke intensiviert den Effekt, wie es von zahlreichen Nutzern heißt.In mehreren Fällen versuchte der Apple-Support, das Problem durch Umtausch der Hardware zu beseitigen. Allerdings lautet die Rückmeldung in den Foren, es sei anschließend weiterhin zu den beschriebenen Störgeräuschen gekommen. Offiziell hat sich Apple bislang nicht zur Thematik geäußert, mit ziemlicher Sicherheit untersucht das Unternehmen aber die Problematik.Zumindest kurzzeitig lassen sich die Störgeräusche aber beseitigen, denn die schuldige Software-Komponente scheint gefunden. Wer die Aktivitätsanzeige auf dem Mac sucht, dann den macOS-Prozess "coreaudiod" beendet, wird angeblich für eine Weile nicht mehr vom störenden Knacken und Knistern heimgesucht.Der älteste Thread in den Apple Discussions stammt von Januar, seitdem schlossen sich hunderte Nutzer mit der gleichen Frage an. Mehrfach ist in der Diskussion zu hören, nach einem Software-Update vorerst keine Probleme mehr zu beobachten – allerdings kam das Knacken nach einigen Wochen dann oft wieder zurück. Sicher lässt sich nur sagen, dass weder macOS 12.2 noch 12.3 für generelle Abhilfe sorgten.